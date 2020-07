Elisa Isoardi, “Io e lui”:lo scatto della conduttrice accende la curiosità dei suoi follower, chi è l’uomo in foto e di cosa si occupa nella vita

Elisa Isoardi ha da poco concluso il suo percorso all’interno di uno dei programmi più amati di sempre, ‘La Prova del Cuoco‘. Lo storico programma Rai, dopo oltre venti anni di onorata messa in onda ha chiuso i battenti si pensa per sempre. La conduttrice è stata il volto del programma dopo l’addio di Antonella Clerici al timone. Nelle ultime settimane non si è parlato di altro se non della chiusura del programma e su quello che sarebbe stato il futuro della donna, che al momento si trova quindi ‘senza lavoro’. Noi pensiamo che non passerà molto tempo prima che la donna venga chiamata per condurre o cocondurre qualche altro programma televisivo. Non è detto che questo accada sempre sulla Rai, infatti potrebbe accadere che la Isoardi possa essere contattata anche da altre emittenti televisive, nel frattempo però sono solo congetture.

Elisa Isoardi, “Io e lui”: la conduttrice accende la curiosità dei follower, di chi stratta

Elisa Isoardi è salita alla ribalta delle riviste di gossip per la sua passata storia con Matteo Salvini, con cui però la storia d’amore non è durata e i due hanno deciso di prendere strade diverse. Sono passati diversi mesi da questa separazione, e nel frattempo entrambi hanno conosciuto e frequentato altre persone. C’è da dire infatti che sia la conduttrice che il politico dopo la separazione hanno avuto altre liaison che li hanno portati sulle prime pagine di tutti i giornali di gossip. La conduttrice in particolare ha avuto un’altra storia molto importante, che è stata sulla bocca di tutti per diverse settimane e ora attraverso uno scatto della donna sul suo account ufficiale instagram i followers si sono scatenati.

Nello scatto infatti la donna scrive: “io e lui forever”, ma chi è questo misterioso uomo che appare nella foto con lei? Si tratta del noto Hairstylist e Make Up artist, Mariano Sabatelli. I due appaiono insieme probabilmente per lavoro ed è proprio per lavoro che i due saranno inseparabili. Sul profilo dell’uomo infatti appaiono moltissime foto dei suoi lavori con moltissime modelle e attrici che si sono fatte preparare da lui. Che dire un uomo sicuramente affascinante, ma pare che tra i due ci sia solamente un rapporto professionale. Non ci resta che aspettare per conoscere ulteriori dettagli sulla questione.