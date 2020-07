Romina Power, l’aneddoto sulla suocera Jolanda: racconto inedito

A pochi mesi dalla sua morte, Romina Power ha voluto raccontare un inedito aneddoto su sua suocera Jolanda: le sue parole.

Un periodo non affatto facile per Romina Power. Poche settimane fa, come ben sapete, è venuta a mancare sua sorella Taryn. Con la quale, come detto anche dalla diretta interessata nel corso della sua ultima ospitata a Domenica In, aveva un ottimo rapporto. Un doloroso ed immenso lutto, da come si può chiaramente intendere, che tuttavia non ha affatto fermato gli impegni lavorativi della cantante americana. Oltre alla sua intervista a Mara Venier, proprio nei giorni scorsi, l’ex moglie di Al Bano è stata una delle protagoniste di ‘Una voce per Padre Pio’. Ecco, è proprio in quest’occasione che la famosissima Power si è lasciata andare nel racconto di un inedito aneddoto della suocera Jolanda. È proprio a Flavio Insinna, il conduttore della serata di Rai Uno, che la cantante americana ha svelato questa cosa che, molto probabilmente, fino a questo momento non aveva mai raccontato prima. Ecco di che cosa parliamo.

Romina Power, l’inedito aneddoto sulla suocera Jolanda: cosa ha raccontato ad Insinna

Protagonista della serata di Rai uno intitolata ‘Una voce per Padre Pio’, Romina Power ha raccontato un inedito aneddoto sulla suocera Jolanda a Flavio Insinna. Appena terminata la sua esibizione, il conduttore della serata ha ribadito di quanto la cantante abbia voluto essere su quel palco nonostante non sia uno dei periodi più facili della sua vita. Immediata è stata la risposta dell’ex moglie di Al Bano. Che, senza pensarci due volte, ha detto: ‘Non è uno dei momenti più belli per me, ma la vita è fatta anche di periodi come questo’. Ma non è affatto finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, è proprio in quest’occasione che l’apprezzatissima Power ha svelato un inedito aneddoto su sua suocera Jolanda. La mamma del cantante di Cellino San Marco, lo sappiamo, è morta diversi mesi fa. Ed è per questo motivo che, oltre a dedicarle un saluto da brividi appena appresa la notizia, la Power ha voluto ricordarla anche sul palco di Rai Uno. Svelando sul suo conto qualcosa di letteralmente inedito.

‘Ho iniziato a seguire L’Eredità anni fa, per fare compagnia a mia suocera Jolanda’, sono proprio queste le parole che Romina Power ha utilizzato per svelare questo inedito aneddoto sulla madre del suo ex marito Al Bano. Raccontando, tra l’altro, di quanto l’appuntamento con il game show di Rai Uno sia diventato davvero indispensabile. ‘Così mi sono appassionata e, soprattutto durante il periodo del lockdown, l’appuntamento serale con L’Eredità è diventato imperdibile per me’, ha detto la Power.

