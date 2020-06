La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi in lacrime: le sue parole

Elisa Isoardi saluta in lacrime La Prova del Cuoco: la conduttrice si emoziona nella sua ultima puntata alla guida del cooking show, ecco le sue parole

La Prova del Cuoco chiude i battenti: il famoso cooking show, in onda dal 2 ottobre 2000 su Rai Uno, non andrà più in onda a partire dalla prossima stagione. La trasmissione avrebbe dovuto festeggiare i vent’anni di messa in onda, ma i vertici della rete pubblica hanno deciso di interrompere le trasmissioni. Il passaggio di consegne da Antonella Clerici ad Elisa Isoardi si è rivelato un flop. Il programma non è riuscito a sostenere i numeri delle passate edizioni e la Rai ha deciso di intervenire.

La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi in lacrime: l’addio

Oggi pomeriggio è andata in onda l’ultima puntata de La Prova del Cuoco. La Isoardi ieri aveva pubblicato un post nostalgico su Instagram: “E siamo ancora qua fino a domani“. Oggi, invece, ha salutato i telespettatori di Rai Uno e non è riuscita a trattenere le lacrime: “Spero che questo sia un arrivederci e non un addio“. Se il futuro del cooking show di Rai Uno infatti è certo, non si sa ancora nulla sul futuro della Isoardi. La conduttrice vorrebbe continuare con la rete pubblica, nonostante siano arrivate anche altre offerte. L’ex compagna di Matteo Salvini è stata omaggiata da tutta la sua troupe con un bellissimo videomessaggio e anche Claudio Lippi ha speso belle parole con lei.

Con La Prova del Cuoco va via un pezzo di storia della televisione italiana. Il programma è stato uno dei primi cooking show in onda sulle reti nazionali. La trasmissione è stata portata al successo da Antonella Clerici, ma quando la Isoardi ha preso il comando sembrava poter reggere l’urto. Così purtroppo non è stato e la Rai ha deciso di chiudere i battenti.