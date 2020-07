Eleonora Pedron, la foto in costume conquista i fan: lato b da urlo

Eleonora Pedron ha pubblicato una foto in costume sul suo account Instagram, mandando in delirio i fan: la modella mostra un lato b da urlo

Lo scorso 13 luglio, Eleonora Pedron ha compiuto 38 anni. La showgirl, attrice e modella ha iniziato la sua carriera vincendo il concorso di bellezza Miss Italia nel 2002. Dal settembre del 2003 fino alla primavera del 2004 viene scelta come prima “meteorina” del Meteo 4 dall’allora direttore del Tg4 Emilio Fede. Nella stagione 2005-2006, invece, affianca il giornalista Sandro Piccinini nel programma sportivo Controcampo, in onda su Italia 1. Nel 2006 è una delle protagoniste del film Vita Smeralda, diretto da Jerry Calà. Nel 2009, invece, prende parte ad una puntata della sit-com di Italia 1 Così fan tutte. Dal 2015 al 2019 ha partecipato come ospite fisso della trasmissione Quelli che il calcio, in onda su Rai 2. Dal 18 gennaio 2020 conduce il programma Belli dentro belli fuori, in onda ogni sabato mattina su LA7.

Eleonora Pedron, la foto in costume conquista i fan

All’inizio degli anni duemila, la Pedron era un’icona di bellezza. La vittoria nel concorso Miss Italia fu strameritata. Superata la soglia dei trentotto anni, la showgirl resta ancora un’icona di bellezza. Il suo splendore non sfiorisce, anzi, la Pedron sembra come il vino: più invecchia e più diventa bella. La modella ha festeggiato gli anni pubblicando una foto in costume e facendo un autentico regalo ai suoi seguaci (circa 415 mila su Instagram). L’ex vincitrice di Miss Italia mostra una linea perfetta e un lato b da urlo. La foto, pubblicata sul suo account Instagram, ha raggiunto più di quindicimila like e tra i commenti molti si sono complimentati con la modella e showgirl.

La Pedron, dopo la storia d’amore con Max Biaggi, con il quale ha avuto due figli, adesso sembrerebbe legata all’attore torinese Fabio Troiano.