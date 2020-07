Emma Marrone: “Bellissime novità”, l’annuncio inaspettato fa impazzire i fan della cantante.

Tra le ex vincitrici di Amici di Maria De Filippi, lei è senza dubbio una delle più amate in assoluto. Parliamo di Emma Marrone, che al talent più longevo della tv ha partecipato nel 2010. Dopo dieci anni di successi, oggi la pugliese è una delle cantanti più amate e seguite del panorama musicale italiano. Ben presto la vedremo in tv, per la prima volta nelle vesti di giudice nella nuova edizione di X Factor. Ma è anche sui social che Emma si tiene in contatto con i suoi numerosissimi fan, che ogni giorno le dimostrano un affetto smisurato. È proprio con loro che, qualche ora fa, la Marrone ha condiviso un post che non è affatto passato inosservato. Si tratta di un annuncio inaspettato, che promette novità, ma purtroppo la cantante non ha potuto svelare ancora molto. Quelle poche parole, però, sono bastate per scatenare la curiosità dei fan. Diamo un’occhiata.

Emma Marrone: “Bellissime novità”, l’annuncio su Instagrm scatena la curiosità dei fan

“Quando ti chiamano perché ci sono delle bellissime novità, ma tu non puoi spoilerare niente. Eh vabbe.” Sono queste le parole che Emma Marrone ha scritto nella didascalia dell’ultimo post pubblicato sul suo Instagram. Un post che ha letteralmente scatenato i numerosi followers dell’ex allieva di Amici. Come precisato, Emma non può svelare di cosa si tratta, ma a quanto pare ci sono ottime notizie in arrivo per i fan della cantante. Che non vedono l’ora di scoprire cosa si nasconde dietro all’enigmatico annuncio della loro beniamina. Nello scatto, Emma si mostra solare e sorridente come sempre. E soprattutto, al telefono! Di quali sorprese sta parlando la bellissima pugliese? Date un’occhiata al post che ha scatenato Instagram:

Dovremo aspettare ancora un po’ per scoprirlo, ma come si può leggere da alcuni commenti apparsi sotto il post, i fan non sono nella pelle:

Cosa avrà in serbo per noi la meravigliosa Emma? Lo scopriremo presto! Non saremo pronti ad aggiornarvi. Stay tuned!