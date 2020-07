Ilary Blasi indossa un cappello davvero ‘particolare’ durante la sua vacanza a Capri: i follower si scatenano con like e commenti davvero imperdibili

Ilary Blasi è certamente uno dei volti più amati della televisione Italiana e non smette mai di far parlare di sé e se non è per una questione lavorativa, lo è certamente per una questione personale! La conduttrice, showgirl e modella, continua incessantemente a far parlare di sé per il suo stile decisamente molto all’avanguardia e la sua bellezza disarmante. Biodissima, gli occhi azzurri come il cielo, le labbra carnose, il fisico scolpito e le gambe chilometriche, è un vero ideale di bellezza. In questi giorni si trova in vacanza a Capri su un’imbarcazione e c’è da dire che sta facendo letteralmente impazzire i suoi followers con i suoi look audaci e il fisico invidiabile. Nel corso i una delle scorse serate ha sfoggiato un look davvero inedito con un capo di abbigliamento che certamente tra un po’ sarà copiatissimo dalle più giovani. Sappiamo tutti infatti che Ilary Blasi è una vera e propria esperta in fatto di tendenze!

Ilary Blasi indossa un cappello davvero ‘particolare’: i follower si scatenano

Sono diversi giorni ormai che il suo profilo Ufficiale Instagram pullula di like e commenti positivi per i suoi super look, e non c’è certamente da stupirsi! Ieri ad esempio ha pubblicato uno scatto di oggi pomeriggio in costume che ha attirato l’attenzione di tutti. La donna è stesa sulla sua imbarcazione e indossa un costume intero a fantasia animalier che le fascia magnificamente il corpo. La posa è super seducente, le gambe sembrano chilometriche e sono messe in bella mostra! Lo scatto pubblicato qualche minuto fa non è certamente da meno! In un gioco ottico, sembra che la conduttrice non indossi il costume, ma in realtà c’è eccome, ma la cosa che più ha stupito la schiera di followers non è questa! La donna indossa uno stupendo cappello, che però è davvero ENORME!

I followers hanno iniziato a commentare dicendo che sembra quasi un ombrellone! Sotto il post si sono davvero scatenati e qui possiamo vedere alcuni dei loro commenti super divertenti!

Insomma pare proprio che il cappello sia piaciuto tantissimo e in alcune stories la Blasy ha ringraziato anche il brand che glielo ha regalato.