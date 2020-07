Ilary Blasi si mostra con un look estivo diverso dal solito: una tuta particolare ha attirato l’attenzione di tutti, diamo un’occhiata all’outfit!

Riesce sempre a stupire tutti con i suoi look: Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Bella, simpatica e professionale: è una vera regina della tv e la vedremo finalmente al timone di un reality, ovvero L’Isola dei Famosi nel 2021! Ilary spesso lascia tutti senza parole con le sue ‘stravaganti’ idee: ricordiamo ad esempio che durante la conduzione del Grande Fratello VIP si divertì a cambiare parrucca, un’acconciatura e colore diversi per ogni puntata! Anche con un meraviglioso turbante sfoggiato su Instagram negli ultimi giorni ha attirato l’attenzione dei suoi fan: originale e splendida, la Blasi è davvero unica. Un’altra volta raggiunge il top con il look estivo scelto per la festa di compleanno della sua amica Giorgia. Curiosi di scoprire il suo outfit per il party? Ve lo mostriamo subito…

Ilary Blasi su Instagram con una ‘tuta particolare’: il look attira l’attenzione di tutti

Per la festa di compleanno della sua cara amica Giorgia, Ilary Blasi ha scelto un look davvero pazzesco. Si tratta di una tuta particolare, ovvero asimmetrica, total black: un corpetto con le spalline sottili ricoperto di paillettes la parte di sopra, sotto invece un lato lungo ed uno corto! Per completare il look ha scelto dei decolletè color verde fluo: slingback con il tacco a spillo è il nome del modello della scarpa e porta dei nastrini da annodare intorno alla caviglia. Con un acconciatura ‘mossa’, Ilary ha completato il suo look lasciando gli invitati al party davvero senza parole. Ha condiviso un post sul suo canale Instagram in cui mostra a tutti come ha deciso di vestirsi: curiosi? Eccolo:

La reazione dei fan è sorprendente: tutti hanno commentato con parole positive il look unico della Blasi. “Una statua” l’ha definita qualcuno. Ilary è davvero meravigliosa.