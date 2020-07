Riccardo Scamarcio sta per diventare per la prima volta papà: è in arrivo il primo figlio da Angharad Wood, la sua compagna da due anni. Ecco l’indiscrezione e qualche curiosità sulla donna!

Riccardo Scamarcio è uno degli attori più famosi in Italia: il classe ’79 ha recitato in film famosissimi italiani, la notorietà è arrivata con l’interpretazione di Step in Tre metri sopra il cielo. L’attore è stato legato all’attrice Valeria Golino dal 2006 al 2016: la loro storia sembrava destinata alle nozze, prima di terminare all’improvviso. I motivi dell’addio non sono mai stati resi noti. L’attore dal 2018 è legato sentimentalmente ad Angharad Wood, proprietaria di un’agenzia di management a Londra che rappresenta scrittori famosi: la coppia pare che aspetti un figlio. Ecco la notizia.

Riccardo Scamarcio diventa papà: in arrivo il primo figlio da Angharad Wood, chi è lei

Era il 2018 quando sono stati pizzicati insieme dal settimanale Diva e Donna: la storia d’amore tra Riccardo Scamarcio e Angharad Wood prosegue a gonfie vele e sembra che la coppia stia per compiere un importante passo. Le foto pubblicate da ‘Diva e Donna’ mostrano i due insieme: un dettaglio ha attirato l’attenzione di tutti. Si vede che l’inglese è in dolce attesa: Riccardo Scamarcio prova così per la prima volta la gioia di diventare padre, mentre per la donna si tratterrebbe di un secondo figlio. La manager londinese ha già una bambina e secondo Diva e Donna ora si trova all’ottavo mese di gravidanza: potrebbe essere un’altra femminuccia! Stando alle indiscrezioni riportate pare che Scamarcio e la Wood si siano anche sposati in gran segreto!

Chi è Angharad Wood

Se lui non ha bisogno di troppe presentazioni, conoscete lei? E’ una manager di 46 anni di origini inglesi. E’ sempre stata lontana dalla luce dei riflettori nonostante lavori con i personaggi noti dello spettacolo. Qualcuno dice che assomigli molto a Valeria Golino, l’ex compagna storica di Riccardo Scamarcio.