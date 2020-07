In occasione del suo compleanno, l’amatissima ed apprezzatissima attrice ha mostrato questo splendido scatto da bambina: sapete chi è?

Quest’oggi, 15 Luglio, è una giornata davvero speciale per questa famosissima ed amatissima attrice italiana. È proprio per questo motivo che, in occasione del suo trentottesimo compleanno, ha deciso di stupire e lasciare senza parole tutti i suoi followers con questo imperdibile scatto da bambina. Sono davvero tantissimi i personaggi pubblici che, sui loro rispettivi canali social, adorano condividere tenerissimi scatti del passato. E lo ha fatto anche lei. Proprio nel giorno del suo compleanno, l’attrice in questione ha voluto mostrato una foto di sé di quando era soltanto una bambina. Proprio perché, come specificato anche dalla diretta interessata, le piace notare di quanto abbia ‘conservato quasi tutto’. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Diamoci uno sguardo insieme.

Scatto da bambina per il giorno del suo compleanno: chi è quest’attrice?

Non è assolutamente la prima volta che quest’amatissima attrice decide di condividere, sul suo canale social ufficiale, una tenerissima immagine di quando era soltanto una bambina. A rivelarlo è stata la diretta interessata. Che, a corredo di questo nuovo scatto da piccina, ha specificato che adora rendere noti teneri scatto del passato nel giorno del suo compleanno perché si rendo conto di quanto nel percorso della sua vita abbia conservato alcuni tratti distintivi della sua infanzia. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Procediamo con ordine. Cerchiamo di vedere molto più da vicino la foto in questione.

Ebbene si. Questa tenerissima, simpaticissima e bellissima bambina è proprio lei: Laura Chiatti. In occasione del suo trentottesimo compleanno, come dicevamo precedentemente, la bella attrice ha deciso di condividere questo tenerissimo scatto da piccolina. Non sappiamo quanti anni o, addirittura, mesi avesse in questa foto. Fatto sta che è praticamente impossibile non riconoscerla.

La domanda, però, adesso sorge in modo del tutto spontaneo: se noi non ve l’avessimo specificato, voi l’avevate riconosciuta?