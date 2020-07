Vite al Limite, Tanisha Cleveland oggi: un percorso durato due anni e un risultato sconvolgente

Come è diventata Tanisha di Vite al Limite oggi? Cosa sappiamo sulla paziente del Dottor Nowzaradan.

Che fine hanno fatto i pazienti di Vite al Limite come Tanisha Cleveland? Dove sono oggi e come sono diventati? Il programma con protagonista il Dottor Nowzaradan, come sappiamo, tiene incollati allo schermo moltissimi telespettatori. Da una parte c’è la voglia smodata e la curiosità morbosa di sapere come andrà il loro percorso di dimagrimento. Un po’ gioca anche la voglia di capire come sono diventati oggi i protagonisti. Così, una paziente obesa come Tanisha, che ha portato avanti un percorso di due anni, oggi come è diventata?

Tanisha Vite al Limite oggi

Come sta oggi Tanisha Cleveland di Vite al Limite e come è diventata? La donna è entrata nel programma quando aveva solo 32 anni e pesava 267 chili. Oggi, seppure non sia molto attiva sui social, da quel poco che posta su Twitter e Facebook, abbiamo potuto vedere che il suo percorso di dimagrimento è andato molto bene. La donna è infatti riuscita a perdere molto peso e sembra quasi un’altra persona! Un viaggio di successo insomma, grazie alla sua volontà, ma anche grazie all’aiuto del Dottor Nowzaradan.

La storia di Tanisha Cleveland e l’incontro con il dottor Nowzaradan

La storia di Tanisha di Vite al Limite è stata piuttosto intensa. I suoi problemi alimentari sono iniziati quando da piccola doveva sottostare al difficile rapporto con la madre, tossicodipendente e piuttosto violenta. Questa situazione la portò a trasferirsi a casa dei nonni e tutto andò bene, fino a quando il nonno non la molestò. Una situazione difficile e complicata che portò Tanisha a trovare conforto nel cibo e quindi ad iniziare ad ingrassare. Tornata a casa dalla madre venne nuovamente molestata da uno dei compagni della donna. Alla fine anche la madre morì, ma per colpa del peso e questa situazione le causò molti scompensi. Fu anche però la spinta giusta per portarla rimettersi a dieta e soprattutto a chiedere aiuto al Dottor Nowzaradan.

Il percorso di dimagrimento è andato bene. Tanisha ha seguito subito le indicazioni e la dieta impostale dal Dottor Nowzaradan, facendo anche attività fisica. I risultati si videro in poco tempo e così le venne approvato anche l’intervento di bypass gastrico per farla dimagrire in modo più definitivo.