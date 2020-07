Gigi Hadid fa impazzire di gioia i fan di Instagram: succede per la prima volta dopo l’annuncio, nessuno se l’aspettava! Date un’occhiata al post della top model.

Lo hanno annunciato diversi mesi fa: Gigi Hadid e Zayn Malik saranno presto genitori. L’ex cantante del gruppo One Direction, oggi solista, e una delle top model più famose al mondo, attendono l’arrivo di un bebé. Si sono conosciuti nel lontano 2014, un anno dopo ufficializzarono la loro storia: da allora hanno fatto sognare milioni di fan con le loro fotografie. Nonostante alti e bassi, oggi sono pronti a diventare mamma e papà. La meravigliosa modella a distanza di mesi ha mostrato per la prima volta il pancione: diventata protagonista di un servizio realizzato in collaborazione con V Magazine, è apparsa in primo piano in un video pubblicato sul suo account Instagram. Spunta all’improvviso una pancia: date un’occhiata.

Gigi Hadid, il post su Instagram sorprende: è la prima volta che succede

Ha pubblicato un video sul suo account Instagram in cui realizza un video in collaborazione con V Magazine: Gigi Hadid parla a lungo e nel gesticolare e mostrare alcuni oggetti mostra, per la prima volta, il suo pancione. La splendida top model, famosa in tutto il mondo, è in dolce attesa dal suo compagno, Zayn Malik, ex degli One Direction, oggi cantante solista. Come abbiamo già detto, dopo la notizia della gravidanza, la super modella non si è mai mostrata in versione ‘futura mamma’ ed i fan, nel vederla in modalità totalmente inedita, sono esplosi dalla gioia. Bella e raggiante anche con un bimbo in grembo: Gigi ha dato la possibilità ai suoi fan di vivere con lei con questo momento indimenticabile della sua vita. Date un’occhiata qui: