Maria De Filippi da Mediaset a Rai Uno: l’evento in programma fa esplodere la gioia dei fan della conduttrice di Uomini e Donne.

Da Uomini e Donne a C’è posta per te, fino ad arrivare a Tu si que vales e Temptation Island. Le trasmissioni targate Maria De Filippi sono, da ormai tantissimi anni, una vera e propria garanzia di successo per Canale 5. Ma forse non tutti sanno che, a novembre, l’amatissima conduttrice approderà su Rai Uno. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la De Filippi sarà proprio alla guida di un evento speciale, durante il quale sarà affiancata da Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Una serata speciale, dedicata alle donne, non poteva che essere condotta da tre grandi donne, super amate dal pubblico.

Maria De Filippi da Mediaset a Rai Uno: l’evento in programma con Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia

“Ho pensato che fosse necessario che la prima rete festeggiasse con tutto il mondo attraverso musica, parole e lo sguardo femminile in un incrocio di generi unico. Tre donne che sensibilizzeranno questa battaglia: Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia”. Queste la parole del direttore di Rai Uno Stefano Coletta sull’evento previsto per il prossimo 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una serata speciale, nella quale la De Filippi ‘traslocherà’ momentaneamente da Mediaset alla Rai. Non si sa molto sulla serata, ma Coletta anticipa: “Affronteremo il tema in maniera diversa, non ci saranno elaborazioni retoriche. Ci saranno tre donne che metteranno in scena la loro amicizia”.

Una serata tutta da vivere, per riflettere insieme, con tre conduttrici d’eccezione. Appuntamento il 25 novembre, su Rai Uno!