Ilary Blasi, look estivo a Capri: sapete quanto costano le sue ciabatte? Il prezzo esatto vi lascerà di stucco.

Lei è una delle conduttrici più amate della nostra tv. Con ogni probabilità la vedremo alla conduzione della prossima edizione de L’isola dei famosi, ma è anche sui social che Ilary Blasi è sempre più attiva. La meravigliosa moglie di Francesco Totti, infatti, ama aggiornare il suo profilo ufficiale di Instagram, dove è seguita da ben followers. Sulla sua pagina, Ilary condivide foto e video delle sue giornate, tenendosi in contatto con i fan. Ed è proprio a loro che spesso la Blasi mostra i suoi look, scelti per le sue serate. Outfits mai banali, quelli della conduttrice, che raramente passano inosservati. Come quello sfoggiato negli ultimi giorni a Capri. Nelle sue stories, Ilary ha mostrato il suo look e ad attirare l’attenzione dei followers sono state in particolare le calzature indossate dalla conduttrice. Ciabatte bianche, con tacco bassissimo. Ma sapete quanto costano? Il prezzo vi lascerà di stucco!

Ilary Blasi, look estivo a Capri: tuta intera e ciabatte bianche, ecco quanto costano

Non è la prima volta che Ilary Blasi mostra ai suoi fan i look scelti per le sue serate. Lo ha fatto anche qualche ora fa, quando, in vacanza a Capri, ha condiviso con i fan alcune stories che non sono passate inosservate. La splendida conduttrice indossa una jumpsuit intera color blu notte, con fantasia gessata, senza bretelle e caratterizzata da uno scollo molto particolare nella parte anteriore, che lascia la pancia scoperta. Una tuta pazzesca, chele calza alla perfezione, a colpire tutti sono state le scarpe che Ilary ha scelto per completare il suo look. Si tratta di ciabatte bianche, con fantasia intrecciata. Date un’occhiata:

Curiosi di sapere di più sulle calzature? Ebbene, si tratta di sandali a ciabattini del brand Bottega Veneta. Il prezzo? 950 euro! Un modello che sta facendo impazzire davvero tutti, questa estate. Anche Alessia Marcuzzi, qualche settimana fa, ha sfoggiato un modello simile, sul suo Instagram, optando però per il sandalo col tacco. E voi, cosa ne pensate di queste scarpe?