Orlando Bloom disperato: ‘Il mio cuore è spezzato’, il triste episodio

Orlando Bloom è letteralmente disperato: il famoso attore non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori di questo triste episodio.

Un vero e proprio triste episodio per Orlando Bloom, c’è poco da dire. E a renderlo noto è stato il diretto interessato. Che, sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di mostrarsi ai suoi sostenitori davvero disperato. Sul suo profilo Instagram, lo sappiamo, l’attore americano è sempre molto attivo. Ed è proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, si racconta ai suoi followers. Lo ha fatto anche qualche ora fa, come dicevamo precedentemente. Quando non ha potuto fare a meno di raccontare a tutti coloro che, costantemente e quotidianamente, lo supportano e seguono, un vero e proprio triste inconveniente. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Orlando Bloom disperato su Instagram: cos’è successo

Seppure sia un momento davvero magico per Orlando Bloom e la sua bellissima compagna Katy Perry per l’arrivo della loro primogenita, l’attore americano è stato fortemente turbato da un episodio davvero triste. A raccontarlo, come dicevamo precedentemente, è stato il diretto interessato. Che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori la sua immensa disperazione. Ecco, ma cos’è successo? Stando a quanto traspare dalle parole dell’ex volto de ‘I Pirati dei Caraibi’, sembrerebbe che il suo cucciolo di cane sia scappato da casa. E non vi abbia fatto più ritorno. ‘Mighty si è perso a Montecito, in California’, ha iniziato a scrivere il compagno della famosissima ed apprezzatissima cantante di numerosi singoli di successo. Orlando e il piccolo barboncino sono davvero inseparabili, a quanto pare. Lo si deduce chiaramente dalle numerose fotografie che l’attore è solito condividere con i suoi fan sul suo canale social ufficiale. È proprio per questo motivo che, da come si può chiaramente capire, il bel Bloom sia letteralmente disperato per la sua scomparsa.

Le parole che Orlando Bloom ha scritto a corredo di questi diversi scatti del suo cucciolo di cane sono davvero importanti. Non soltanto, infatti, l’attore ha svelato di aver smarrito il piccolo Mighty, ma ha anche dichiarato che il cagnolino è dotato di un microchip e, infine, di un numero di telefono apposto sul collare al quale, tra l’altro, si può chiamare qualora qualcuno dovesse trovarlo. Insomma, l’attore è visibilmente disperato. Tanto da promettere addirittura una ricompensa a chiunque lo ritrovi. Ovviamente, tiene a specificare il compagno di Katy Perry: ‘Per favore, scrivetemi solo per info reali. Ho già il cuore spezzato’. Come andrà a finire? Speriamo che il piccolo Mighty faccia ritorno a casa il più presto possibile.

Per ulteriori news su tutti i vip de momento –> clicca qui