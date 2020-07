Serena Enardu, quel gesto non passa inosservato: c’entra Alessandro Graziani

Serena Enardu, quel gesto non passa inosservato: c’entra l’ex tentatore Alessandro Graziani; ecco cosa è successo.

È stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di lei, Serena Enardu, che nella Casa più spiata della tv è entrata per riconquistare il suo Pago. Missione compiuta, dato che la coppia si è riunita proprio grazie all’esperienza nel reality di Alfonso Signorini. Ma l’idillio è durato solo qualche mese. Oggi, Serena e Pago sono nuovamente separati e tra i due non sembra esserci alcun accenno di riavvicinamenti. A confermare ciò arriva un gesto ‘social’ che non è sfuggito agli occhi attenti dei fan di Instagram. Un gesto che vede protagonista proprio la bellissima sarda. Di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito! Piccolo spoiler: c’entra l’ex tentatore Alessandro Graziani, che di recente abbiamo visto a Uomini e Donne come corteggiatore di Giovanna Abate. Scopriamo di più!

Serena Enardu, quel gesto non passa inosservato: tornano i like alla foto di Alessandro Graziani

Serena Enardu e Pago sono più distanti che mai. Dopo la rottura in seguito alla partecipazione a Temptation Island Vip, i due si erano ritrovati nella casa del Grande Fratello. Ma proprio quando sembravano aver lasciato alle spalle problemi e rancori, una nuova crisi si è abbattuta sulla coppia. Che, oggi, è più divisa che mai. Entrambi proseguono con le loro vite, tenendosi in contatto con i fan attraverso i social. Ed è proprio dai sociale che, qualche ora fa, è emerso qualcosa di interessante. Un gesto di Serena che non è passato inosservato. Di cosa si tratta? Di un ‘like’, il famoso ‘mi piace’ di Instagram, che la Enardu ha lasciato sotto una foto. Indovinate di chi? Proprio di lui, Alessandro Graziani, il tentatore col quale ha legato particolarmente a Temptation Island. Un gesto che non è sfuggito ai fan. Date un’occhiata:

Ovviamente, come specificato più volte da Serena, un ‘like’ non vuol dire nulla e sia la Enardu che Alessandro hanno più volte ribadito che tra loro non c’è niente e che non si sentono da ormai svariati mesi. Il gesto della bellissima sarda, però, fa pensare che tra lei e Pago sia davvero finita…E voi, cosa ne pensate di questa vicenda? Credete che la coppia possa trovare un nuovo punto di incontro o la rottura, stavolta, sarà definitiva?