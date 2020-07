Pierluigi Diaco al veleno contro la Rai: nuove tensioni nell’aria

Pierluigi Diaco ancora parole al veleno contro la Rai: ecco nuove tensioni nell’aria tra il conduttore e l’emittente televisiva che lo ha ospitato finora

Nelle ultime settimane è scoppiato un vero e proprio putiferio in casa Rai a causa della presunta lite avvenuta tra Pierluigi Diaco e Alberto Matano. Diaco per il secondo anno consecutivo si trova a condurre il programma pomeridiano Io e Te, mentre il Matano è stato al timone non solo del Tg 1, ma anche del programma condotto gomito a gomito con Lorella Cuccarini. Ed è proprio a ‘causa’ della Cuccarini che gli attriti tra i due conduttori si sono fatti sempre più grandi… Solo qualche settimana fa è stato infatti reso noto l’abbandono della Cuccarini alla Rai e il motivo di tale epilogo in molti lo hanno attribuito proprio a Matano. Non sappiamo con assoluta certezza cosa sia accaduto tra i due professionisti ma, assistenti, staff, collaboratori, amici e colleghi si sono schierati in parte dal lato di Matano e in parte da quello della donna. C’è da dire tra l’altro che dopo una presunta email in cui il conduttore de ‘La Vita in Diretta’ veniva accusato di sessismo, Diaco e Matano hanno avuto un confronto piuttosto colorito fuori gli studi Rai. Il tutto fu in parte confermato da Diaco che pare proprio non essere riuscito a digerire atteggiamento del conduttore collega.

Sembrano proprio non appianarsi mai le crisi tra Pierluigi Diaco e la Rai, soprattutto dopo le tensioni nate col collega Matano. Il conduttore continua a mostrarsi piuttosto insofferente nei confronti della rete televisiva da cui non si sente particolarmente considerato. C’è da dire oltretutto che l’uomo pare proprio non sapere ancora quale sarà il suo futuro televisivo in Rai. Sul suo operato infatti aleggia un’ombra di mistero. Non si sa quale potrebbe essere il suo futuro e soprattutto che ne sarà del suo appuntamento quotidiano con ‘Io e Te’ E proprio in merito al suo programma di successo arrivato alla seconda edizione, l’uomo ha voluto sfogarsi attraverso il suo canale ufficiale Twitter, dopo la puntata di questo pomeriggio.

L’uomo svela che sia lui che l’amico Salvo Sottile non hanno ancora ricevuto comunicazioni in merito al loro futuro, il che risulta molto strano, visto che in questi giorni tutte le emittenti televisive stanno presentando ai telespettatori le nuove programmazioni dei palinsesti. Il conduttore sembra molto seccato e non escludiamo che possa esporsi ancora nel corso dei prossimi giorni.