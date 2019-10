Alessandro Graziani è il tentatore di Serena Enardu nell’edizione appena conclusa di Temptation Island VIP: sapete quanti anni ha e cosa fa nella vita? Scopriamolo subito!

Si è conclusa da soli pochi giorni l’edizione di Temptation Island VIP che ha visto tra i protagonisti indiscussi Serena Enardu e Pago. I due sono usciti separati dal villaggio delle tentazioni: dopo quasi 7 anni di relazione hanno deciso di mettere un punto alla loro storia dopo un lungo confronto di fronte la conduttrice Alessia Marcuzzi. A convincere Serena a ritornare single è stato anche il tentatore conosciuto nel programma, Alessandro Graziani: il giocatore di pallavolo si è fatto subito notare nel reality di Canale 5. Sapete quanti anni ha e cosa fa nella vita? Ecco per voi tutte le curiosità sul giovane.

Chi è Alessandro Graziani: età, carriera e vita privata del tentatore di Serena Enardu

Alessandro Graziani è il tentatore dell’edizione appena conclusa di Temptation Island Vip: di lui si è invaghita Serena Enardu, l’ex tronista presentata nel programma come fidanzata di Pago. Il tentatore vicino la sarda è un pallavolista genovese, schiacciatore in una squadra che gioca in Serie A, Sabaudia. Il Graziani è nato il 2 febbraio del 1991.

Dopo le giovanili ha giocato in Serie B, 1 e 2, come nel Genova, Fossano, Alba ed in Toscana con l’Invicta Volley Grosseto: l’esordio in Serie A è arrivato con la Emma Villas Siena: attualmente gioca ne il Sabaudia. L’ex tronista si è totalmente invaghita del single Alessandro conosciuto nel villaggio al punto che, appena concluso il confronto finale con Pago, è corsa tra le braccia di lui per sfogarsi.

Temptation Island VIP è stata la sua prima volta avanti le telecamere: il bel sportivo, alto e muscoloso, si è aggiunto alla lista dei tentatori pallavolisti, come Javier Martinez, tentatore di Ilaria Teolis vista nell’edizione normale del programma.