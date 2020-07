Temptation Island, arriva la prima lite tra Valeria e il single Alessandro Basciano: lei scoppia in lacrime e lo rincorre nel villaggio

Nuove succulentissime novità in questa terza puntata di Temptation Island Vip, ormai siamo arrivati al giro di boa e le prime coppie che sembravano scricchiolare adesso sembrano vacillare del tutto. Tra le coppie che si sono distinte sin dai primi istanti e che stanno tenendo col fiato sospeso tutti i telespettatori, c’è sicuramente quella formata da Ciavy e Valeria. I due hanno deciso di partecipare a Temptation Island per mettersi alla prova e soprattutto Valeria vuole capire quali sono i sentimenti del fidanzato per lei e se è pronto ad un futuro insieme e a delle responsabilità come una casa e un matrimonio… Il ragazzo sin da subito ha confidato alle single di non volere nulla di tutto ciò e di non voler rinunciare alla sua libertà. La fidanzata d’altro canto non ha accettato le parole dell’uomo e inizia a staccarsi sempre più, complice la vicinanza del single Alessandro Basciano ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche a Uomini e Donne.

Temptation Island, prima lite tra Valeria e Alessandro: quello che accade dopo è incredibile

Valeria e Ciavy stnno attraversando un periodo di profonda crisi, lei continua a vedere il menefreghismo del compagno e lui di contro vede la donna sempre più tra le braccia di Alessandro Basciano. E proprio Alessandro pare iniziare a nutrire un sentimento molto sincero per Valeria, tanto da iniziare con lei a litigare… I due litigano animatamente nel villaggio delle fidanzate, lui la accusa di essere fredda e lei di contro inizia ad avere mille dubbi. Il ragazzo si alza e va via innervosito e lei decide di rincorrerlo. dopo alcuni sguardi di fuoco i ragazzi si abbracciano e lui cerca di strapparle un bacio senza riuscirci…

Dopo un po le cose però si evolvono, lui prova ancora a strapparle un bacio invano e non riuscendoci sale nelle stanze dei single… Il giorno seguente Alessandro e Valeria sono al mare e tra una carezza e una lacrima sembrano proprio vicini al bacio che neanche stavolta però arriva, ma non dovremmo attendere ancora molto! I due ragazzi dopo l’ennesimo litigio salgono prima nelle stanze dei single e poi si abbracciano sui divanetti in giardino ed è proprio qui che Alessandro riesce a strappare un bacio alla donna! I due riescono ad eludere i microfoni e si scambiano un lungo e appassionato bacio, nascosti dal cappuccio di felpa del ragazzo.

Potete guardare il video su Mediaset Play