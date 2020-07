Uomini e Donne, Alessandro Zarino beccato con la sua nuova fiamma: è un volto noto in tv, ecco di chi si tratta.

È stato uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne. Prima tentatore a Temptation Island, Alessandro Zarino ha vissuto un percorso non proprio lineare sul trono più famoso della tv. Al termine del quale, però, è uscito dal programma con Veronica Burchielli, la corteggiatrice che dapprima gli aveva detto no, ma, dopo aver tentato un percorso da tronista, ha capito di pensare ancora a lui. La loro storia, però, non ha avuto lieto fine e, dopo pochi mesi, i due si sono lasciati. Da quel momento, il bel napoletano ha proseguito la sua vita da single, senza particolari voci di gossip che lo hanno riguardato. Questo fino a qualche ora fa, quando ‘Giornalettismo’ ha pubblicato alcuni scatti in cui il bel Zarino si trova al mare, in compagnia di quella che sembra essere la sua nuova fiamma! E non si tratta di un volto sconosciuto! Scopriamo di più!

Uomini e Donne, Alessandro Zarino beccato con la sua nuova fiamma: è Francesca Brambilla

Alessandro Zarino ha ritrovato l’amore? Nulla di ufficiale, ma il bel napoletano, ex tronista di Uomini e Donne, è stato beccato in compagnia di una bellissima donna. E non è un volto sconosciuto! Si tratta di Francesca Brambilla, ex Bonas di Avanti un altro. A pubblicare le foto è stato Giornalettismo. Negli scatti, Alessandro e Francesca si trovano al mare a Monopoli e passeggiano insieme a riva. Insomma, non è ufficiale che tra loro ci sia del tenero, ma secondo Giornalettismo è nato un nuovo amore.

In attesa di conferme o smentite dai diretti interessati, vi piace la nuova coppia dell’estate 2020?