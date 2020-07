View this post on Instagram

Il mio cuore non batte più da solo, c’è anche il tuo… Pensavo di sapere cosa significasse l’amore, ma mi hai insegnato che è molto di più. Credevo di avere tutto, ma non avevo niente senza si te. Il corpo che prima mi apparteneva adesso è tuo, ogni gesto ogni respiro è per te❤️ Ti abbiamo desiderato tanto… ogni test negativo era un colpo al cuore ma quella tristezza ci univa e accresceva la consapevolezza di avere bisogno di te. Un nuovo capitolo della nostra vita e finalmente lo percorreremo in tre. Ti aspettiamo 🐣 … … … … … … … My heart does t beat on its own anymore, there is yours too … I thought to know what‘s love, but you taught me that it's much more. I thought I had it all, but I had nothing without you. The body that once was mine is now yours, every gesture every breath is for you❤️ We wanted you so much … every negative pregnancy test was hard to swallow but that sadness kept us together and increased the awareness of needing you. A new path of our life and finally we will walk it together. We are waiting for you 🐣 #momtobe #blessed #thebestgift #genitori #14weeks