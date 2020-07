Temptation Island, Valeria rompe il silenzio: le parole inaspettate su Alessandro; ecco cosa ha dichiarato subito dopo la puntata.

È andata in onda ieri sera, su Canale 5, la terza attesissima puntata di Temptation Island. Il reality dedicato alle coppie è ormai entrato nel vivo e i colpi di scena sono stati davvero tantissimi. Ad aprire la puntata è stata una delle coppie più chiacchierate di questa edizione, quella formata da Valeria e Ciavy. O meglio, dovremmo dire ex coppia. Sì perché al termine di un falò di confronto super acceso, i due hanno deciso di lasciare il programma separati, mettendo un punto alla loro storia. E, proprio qualche ora fa, sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, sono arrivate le prime dichiarazioni dei protagonisti. In particolare, sono state le parole di Valeria a non passare inosservate. La ragazza ha dubbi sulla scelta presa? E per quanto riguarda il rapporto con il single Alessandro? Ecco cosa ha dichiarato.

Temptation Island, Valeria rompe il silenzio: le parole inaspettate su Alessandro dopo il reality

No, Valeria non si è affatto pentita della decisione presa al falò finale di Temptation Island. In un’intervista a Uomini e Donne Magazine, la concorrente ribadisce che quello che credeva essere un amore, era in realtà “ossessione e possesso”. “Pur di non perdermi Ciavy continuava a stare con me, ma non era in grado di starmi accanto”, spiega Valeria, che ammette di aver perdonato più volte gli errori del fidanzato perché non aveva il coraggio di lasciarlo e restare sola. Questo coraggio, però, Valeria è riuscita a trovarlo proprio grazie all’esperienza vissuta, seppur solo per sette giorni, nel villaggio di Temptation Island. Complice anche il bel rapporto nato con uno dei tentatori, Alessandro Basciano. In tanti, ora, si stanno chiedendo: dopo la rottura con Ciavy, è proseguita la conoscenza tra il single e Valeria? Ebbene, quest’ultima non si è espressa in merito all’attuale rapporto con Alessandro fuori dal reality. Ma per lui ha avuto solo belle parole, ammettendo che è grazie a lui che ha capito di non volere più Ciavy al suo fianco: “Corteggiandomi, ascoltandomi, mi ha fatto ritrovare tutto quello che avevo perso ma a cui ho capito di non voler più rinunciare. Mi sono fatta delle domande e mi sono data tutte le risposte”.

Insomma, almeno per il momento, non ci è dato sapere cosa bolle in pentola tra Valeria ed Alessandro. C’è anche chi pensa che il tentatore possa diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne, dopo l’esperienza a Temptation. In attesa di saperne di più, voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Valeria e Alessandro insieme?