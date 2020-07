Francesco Totti, arriva la serie sulla sua vita: cast e quando andrà in onda

Francesco Totti, su Sky arriva la serie sulla sua vita: fan in delirio per la splendida notizia, ecco tutti i dettagli di questo progetto, dal cast a quando andrà in onda.

Francesco Totti è senza alcun dubbio uno dei calciatori più amati e apprezzati in Italia. L’ex capitano della Roma ha scritto pagine meravigliose e indimenticabili della storia del calcio nostrano e il suo addio al calcio è stato un momento particolarmente triste per i suoi tifosi e per tutti gli amanti del calcio in generale. La maggiore peculiarità di Totti è che nella sua carriera da professionista ha vestito una sola maglia, quella della Roma, alla quale è stato fedele fino alla fine, rifiutando tante proposte da parte di club prestigiosi di tutto il mondo. Ora che ha appeso le scarpette al chiodo, Francesco si dedica alla famiglia e al suo lavoro di dirigente sportivo, ma rimane un personaggio molto amato, come dimostra il suo grande seguito sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre 3 milioni e mezzo di followers. Francesco però è anche un personaggio televisivo e ha partecipato al reality ‘Celebrity Hunted’. Presto arriverà in tv una serie dedicata alla vita e alla carriera di Totti, dal titolo ‘Un Capitano’: ecco tutti i dettagli di questo progetto, dal cast a quando andrà in onda.

Francesco Totti sarà presto celebrato in una serie tv dedicata alla sua vita e alla sua carriera. La serie, dal titolo ‘Un Capitano’, andrà in onda su Sky e racconterà la vita privata, la crescita e i grandissimi successi sportivi dell’ex capitano della Roma, nonché vera e propria bandiera del calcio italiano. Sarà l’attore Pietro Castellitto a interpretare Totti, mentre Greta Scarano sarà Ilary Blasi. Gianmarco Tognazzi interpreterà il ruolo di Luciano Spalletti, ultimo allenatore con il quale Totti ha lavorato e con cui ha avuto un rapporto di alti e bassi. Giorgio Colangeli e Monica Guerritore saranno invece i genitori di Francesco, Enzo e Fiorella. La serie sarà basata sull’omonimo libro firmato da Paolo Condò e la voce narrante potrebbe essere proprio quella di Totti.

Le riprese, inzialmente previste per febbraio, sono slittate a causa dell’emergenza Coronavirus e partiranno a fine luglio. Non è ancora nota, invece, la data prevista per la messa in onda dell’attesissima serie.