Come sta oggi Megan Davies di Vite al Limite, programma di Real Time, dopo la brutta notizia della mancata operazione? Ecco quello che sappiamo…

Megan Davies è una delle pazienti del dottor Younan Nowzaradan in Vite al Limite: il programma in onda su Real Time racconta le storie di persone che hanno deciso di cambiare la loro esistenza, ormai compromessa da gravi problemi di obesità. In Vite al Limite verrà creato un percorso, insieme al dottor Nowzaradan, per consentire ai protagonisti di ritrovare il loro ‘peso forma’ e quindi ‘rinascere’. Una delle protagoniste dell’ultima edizione è stata Megan: la donna nata a Taylorville (Illinois) ha 24 anni e fin dalla giovane età si è resa conto di avere problemi di salute: si è rivolta così al dottor Now ed ha iniziato un percorso verso la felicità. La sua storia è stata davvero preoccupante, ha rischiato spesso di perdere la vita: non è stato facile seguire le regole imposte dal dottore e dal programma. All’inizio del programma pesava 273 kg, ed oggi? Ecco cosa sappiamo…

Vite al Limite, Megan Davies: come sta oggi la giovane 24enne

La storia di Megan Davies, protagonista dell’edizione di Vite al Limite, ha catturato l’attenzione di tutti: la 24enne ha deciso di contattare il dottor Nowzaradan per provare a risolvere il suo problema di obesità e cercare di dimagrire con le giuste cure mediche. Si è presentata che il suo peso era di 273 kg: come sta oggi? La giovane è stata presa in cura dal Dott Now nella clinica di Houston: nonostante gli enormi sacrifici, l’impegno, la costanza, Megan non è riuscita ad arrivare all’obiettivo prefissato. In un anno di cure, la Davies è riuscita a perdere solo 55 kg, arrivando a pesare così 218 kg. Questo mancato raggiungimento del peso prefissato non le ha potuto dare l’ok per l’operazione bariatrica: si tratta dell’ultimo step previsto dal percorso di cure del dottore del reality show. Oggi purtroppo non sono chiare le condizioni di salute della giovane 24enne. Non si sa se abbia proseguito con la dieta o se ha abbandonato il programma. Possiamo solo attendere le prossime puntate di Vite al Limite per sapere qualcosa in più.