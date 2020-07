Nek: l’annuncio che tutti i fan stavano aspettando

Nek: l’annuncio dei concerti che i fan del cantante di Laura Non c’è stavano aspettando per l’estate 2020

Il mondo della musica sta vivendo un periodo storico molto complicato. A causa del Coronavirus moltissimi eventi, concerti e festival sono stati annullati. Proprio come per i live di Nek. Filippo Neviani, come molti suoi colleghi, ha dovuto infatti avvisare i fan che le date per i concerti erano stati cancellate. Ora però, poiché la situazione almeno in Italia sembra essere tornata lentamente alla normalità, si pensa a come ripartire e arrivano anche notizie molto positive come le nuove date del tour live chitarra e voce di Nek. Una serie di appuntamenti Live bellissimi che emozioneranno tutti i fan. Il tutto per ricavare fondi a sostegno dei professionisti del settore per la campagna “COVID19 – Sosteniamo la Musica” di MUSIC INNOVATION HUB, supportato da Spotify e promosso da FIMI.

Le nuove date del tour di Nek

Nek ha così annunciato anche due nuove date dei suoi live speciali per l’estate 2020:

venerdì 31 luglio al Ferrara Summer Festival

martedì 11 agosto al Majano Festival.

Il calendario del tour chitarra e voce

Sono due date in più che si aggiungono ad un calendario intimo, composto da pochi appuntamenti ma tutti molto speciali. Una dimensione definita dal suo staff come essenziale per puntare i riflettori sull’importanza che la musica deve avere e che soprattutto non possiamo dimenticare tutti i professionisti del settore.

Gli appuntamenti live confermati sono:

martedì 28 luglio a Peccioli

venerdì 31 luglio a Ferrara

martedì 11 agosto a Majano

giovedì 20 agosto a Castiglioncello

venerdì 21 agosto a Forte dei Marmi

Come abbiamo già sottolineato i compensi dell’artista ottenuti in queste date finiranno nel fondo a sostegno dei professionisti della musica con il supporto di Spotify e promosso da FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana. Nek si è detto molto felice di questa occasione perché, come ha scritto sui social, il tour è stato rimandato, ma: “Mi sono poi arrivate alcune proposte per suonare, naturalmente in condizioni diverse, e mi sono detto: “perché no?”.

Ho voluto coinvolgere Music Innovation Hub […] Non sarà un tour, saranno poche occasioni speciali che mi faranno vivere il palcoscenico in una dimensione intima, semplice, essenziale”. E infatti Nek calcherà il palco praticamente da solo, chitarra e voce.