Sara Daniele ricorda il padre Pino: il post commovente

Sara Daniele ha pubblicato una foto su Instagram in cui ricorda il padre Pino: ecco il post commovente della figlia del cantautore

Sara Daniele è una delle figlie di Pino Daniele, celebre cantautore scomparso tragicamente il 4 gennaio del 2015. Il napoletano è stato legato sentimentalmente a Dorina Giangrande, con la quale ha avuto due figli, Cristina e Alessandro. La sua seconda moglie è stata la modella Fabiola Ciabbaresi, conosciuta durante la registrazione di un suo videoclip. Con lei ha avuto altri tre figli: Francesco, Sofia e appunto Sara. A quest’ultima è dedicato anche l’omonimo brano, quarta traccia del diciassettesimo album in studio Medina, pubblicato nel 2001 come singolo promozionale.

Sara Daniele, il post commovente per il padre Pino

Sara era molto legata al padre Pino. Ancora oggi il suo ricordo è vivo nel suo cuore. Proprio ieri, sul suo account Instagram, la piccola Daniele ha pubblicato una foto che la ritrae assieme al padre e alla sorella Sofia, scrivendo: “Ho ritrovato questa foto, mi ricordo perfettamente il momento in cui è stata scattata: stavamo ridendo per una delle tipiche gaffe che qualcuno di noi aveva fatto, ed un’amica di famiglia ci ha guardato e ha detto: ‘siete proprio belli insieme vi devo immortalare’. Questo scatto rappresenta per me l’amore indissolubile ed infinito tra padre e figlie. Sarebbe bello poter tornare così felici anche solo per un giorno”.

Un ricordo commovente, che sicuramente avrà fatto emozionare tutti i seguaci di Sara. La foto, infatti, ha ricevuto molti like e commenti. Lo scatto, inoltre, è stato postato tra le stories anche da Sofia, di qualche anno più piccola rispetto a Sara. Anche lei era molto legata al suo papà e su Instagram non manca di ricordarlo con frasi dolci e dediche emozionanti.