In queste ultime fotografie condivise su Instagram, Raffaella Fico si è mostrata più che incantevole in costume: sguardo seducente e pose mozzafiato.

Sin da quando è ultimato il suo percorso nella casa del Grande Fratello, Raffaella Fico ha completamente cavalcato l’onda del successo. Tanto che ancora adesso, nonostante siano passati anni dalla sua ultima apparizione televisivo, detiene di un seguito davvero clamoroso. Soprattutto su Instagram, sapete? Proprio sul suo canale social ufficiale, l’ex compagna di Mario Balotelli decanta di un numero di followers più che elevato. Con i quali, dal canto suo, interagisce e comunica spesso e volentieri. Con incantevoli scatti fotografici che, tra l’altro, descrivono alla grande la sua smisurata bellezza, la giovanissima Fico sa sempre come catturare l’attenzione su di sé. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, protagonista di una splendida giornata a Positano, Raffaella si è lasciata immortalare in costume. Che dire? Beh, è un vero e proprio schianto! Ma di che cosa parliamo esattamente? Volete ammirare anche voi la sua bellezza? Scopriamolo insieme.

Raffaella Fico in costume: gli scatti da urlo mandano in tilt Instagram

Sempre solita a condividere scatti fotografici davvero da urlo, Raffaella Fico ne ha condiviso altri pochissime ore fa. È a Positano, come dicevamo precedentemente. Ed è proprio per questo motivo che non ha potuto fare a meno di lasciarsi immortalare in costume. Certo, non è assolutamente la prima volta che si mostra in bikini ai suoi sostenitori, è vero. Ma questa volta, ammettiamolo, l’ex gieffina si è letteralmente superata. Sapete perché? Diamoci uno sguardo insieme.

Ve l’avevamo detto che era stupenda, vero? Anche perché, parliamoci chiaro, non si può affatto dire nulla in contrario. Oltre che mostrare una perfetta forma fisica in un costume davvero fantastico, Raffaella Fico ha conquistato tutti i suoi followers con uno sguardo più che seducente, un sorriso smagliante e, soprattutto, con delle pose davvero mozzafiato.

Immediata è stata la reazione dei suoi sostenitori. Che, ammirando la sua immensa e naturale bellezza, non hanno potuto fare a meno di riempirla di complimenti. Insomma, Instagram è andato completamente in tilt per lei.

Si è fidanzata?

Dopo l’addio a Mario Balotelli e ad Alessandro Moggi, sembrerebbe che Raffaella Fico abbia realmente ritrovato nuovamente l’amore. A lanciare l’indiscrezione è stato, qualche giorno fa, il settimanale ‘Chi’. Adesso, però, è arrivata la conferma. Pochissime ore fa, l’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso un’IG stories che la ritrae in compagnia proprio della sua nuova fiamma. Insomma, sembrerebbe proprio che con Giulio Fratini, questo è il nome del ragazzo, Raffaella abbia ritrovato il sorriso. Tantissimi auguri alla coppia.