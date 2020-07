Uomini e Donne, la verità sulla fine della storia tra Giovanna Abate e Sammy Hassan: “Discussioni per qualsiasi cosa”, cos’è realmente accaduto dopo il SI

Il trono di Giovanna Abate è stato sicuramente tra i più iconici della storia di Uomini e Donne, proprio a causa del Coronavirus che ha reso difficile proprio il percorso così come lo abbiamo sempre visto sul piccolo schermo. Ma fortunatamente Maria De Filippi e tutto il suo staff si è impegnato per trovare una soluzione giusta affinché tutto potesse svolgersi in modo sicuro per i partecipanti e anche per i lavoratori del dietro le quinte. La storia d’amore tra la Abate e Hassan ha fatto storcere in naso a molti che benché abbia visto la donna perdutamente invaghita dell’uomo non ha trovato lo stesso riscontro dal ragazzo. E proprio dopo l’uscita dal programma i due hanno iniziato ad avere le prime discussioni e poi il nulla, motivo per cui il web ha gridato alla crisi, che adesso è stata spiegata approfonditamente dal settimanale Uomini e Donne Magazine.

Uomini e Donne, la verità su Giovanna e Sammy: “Discussioni per qualsiasi cosa”

In particolar modo Sammy Hassan ha voluto rispondere a tutti coloro che lo hanno accusato di aver detto di SI alla Abate per business e soprattutto che la storia non è mai esistita. L’uomo ha risposto piuttosto stizzito asserendo che spesso basta davvero poco per comprendere che la persona al tuo fianco non è quella giusta, quindi non è così strano che una volta usciti dal programma i due non sino riusciti a far funzionare la cosa… In particolar modo il ragazzo ha dichiarato: “Le persone parlano di un percorso breve ma nella vita di tutti i giorni a volte ti accorgi anche dopo tre uscite, se una persona può andare bene accanto a te oppure no. i tempi sono relativi… Oltretutto ci siamo vissuti, mi ha ospitato a casa sua, io l’ho portata a casa mia. Ci sentivamo quotidianamente più volte al giorno anche. Questa sarebbe stata la fase in cui avremmo dovuto trovare il nostro incastro. Ma noi non ci siamo riusciti eravamo, capaci di discutere anche per l’acqua a tavola.”

Insomma pare proprio che i due non abbiano trovato l’incastro giusto e che il percorso fuori dal programma sia stato molto simile a quello che abbiamo visto sotto i riflettori e dal canto suo invece la Abate asserisce di averci creduta da sola in questo amore e che purtroppo in una storia no è possibile fare tutto da soli, ma servono entrambi i partner.