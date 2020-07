Temptation Island, “ti scasso la faccia”, perché quella frase a Valeria: cosa è successo durante la terza puntata.

È successo davvero di tutto nella terza puntata di Temptation Island. I colpi di scena sono stati tantissimi, così come le emozioni. A partire dal falò di confronto finale tra Ciavy e Valeria: una discussione così accesa che è servito l’intervento di Filippo Bisciglia. Ma anche la storia tra Antonio e Annamaria sta appassionando sempre più i telespettatori. Durante i falò con Filippo, i video per Annamaria non mancano mai! Antonio sembra essere sempre più vicino alla single Ilaria, a tal punto da scatenare una reazione piuttosto forte in Annamaria, che non è passata affatto inosservata. La frase ha fatto il giro del web, anche perché Annamaria l’ha rivolta alla sua amica Valeria! Ma non è andata come sembra. Scopriamo cosa è accaduto nel dettaglio!

“Io ti scasso la faccia!“, esclama Annamaria, letteralmente furiosa. La protagonista di Temptation Island, però, rivolge queste parole a Valeria, dandole anche un piccolo schiaffetto. Cosa è accaduto tra le due? Assolutamente nulla! Non vi è stata alcuna lite nel villaggio delle fidanzate, dove al contrario regna un’atmosfera di amicizia e solidarietà. Allora perché Annamaria ha detto quelle parole a Valeria? Semplice: dopo aver visto le ennesime immagini di Antonio con la tentatrice, Annamaria ha sbottato, immaginando e mimando cosa avrebbe voluto fare al suo fidanzato! La scena, inevitabilmente, ha fatto il giro dei social. Date un’occhiata:

Eh si, una scena decisamente memorabile, quella che ha visto protagonista Annamaria!

E voi, avete seguito il terzo appuntamento con Temptation Island? Filippo ci ha dato già appuntamento a giovedì prossimo: le anticipazioni promettono scintille!