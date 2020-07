Laura Torrisi splendida in bikini: “Estate italiana”, pioggia di complimenti per lo scatto pubblicato su Instagram.

È diventata famosa grazie alla partecipazione al Grande Fratello 6, oggi è una splendida attrice e, ad Amici Celebrities, ha dimostrato di sapersela cavare alla grande anche nel canto. Si, parliamo proprio di lei, Laura Torrisi, che nel 2006 è entrata nella Casa più spiata della tv, conquistando il pubblico. Da quel momento infatti, la bellissima siciliana è entrata nel cuore dei fan, che la seguono non solo attraverso i suoi film. La Torrisi, infatti, è molto seguita anche sui social, in particolare su Instagram, il social preferito dai vip. Sulla sua pagina, l’attrice ama condividere alcuni momenti delle sue giornate, da scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana. E, qualche ora fa, la Torrisi ha pubblicato una foto che non è passata inosservata. Il motivo? L’attrice si mostra in costume, lasciando i fan senza parole: pioggia di likes e complimenti per lei. Diamo un’occhiata.

Laura Torrisi splendida in bikini: “Estate italiana”, boom di likes per lo scatto su Instagram

Laura Torrisi è una delle ex concorrenti del GF che maggiormente è rimasta nel cuore dei fan. Dopo il reality, la bellissima mora è diventata un’attrice di successo. Lo scorso anno, l’abbiamo ammirata nella prima edizione di Amici Celebrities, la versione del talent di Maria De Filippi dedicata ai vip. Ma è anche su Instagram che Laura si tiene in contatto coi suoi numerosi fan, che giorno dopo giorno le dimostrano il loro affetto. Come è successo anche dopo l’ultimo scatto pubblicato dall’attrice sui social. Una foto scattata mentre la Torrisi si gode un bel bagno in piscina. L’acqua è cristallina, ma a colpire tutti è la straordinaria bellezza di Laura. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto. Laura è davvero incantevole nel suo bikini a triangolo. Una pioggia di complimenti ha invaso il post, che in pochissimo tempo ha ottenuto il pieno di likes e commenti.