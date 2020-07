Michael Dominguez Vite al Limite oggi: le foto sono sorprendenti

Michael Dominguez Vite al Limite: come è diventato oggi e come sta? Le foto testimoniano un cambiamento incredibile.

Come sta oggi Michael Dominguez di Vite al Limite? Se lo chiedono tutti i fan del Dottor Nowzaradan che hanno seguito le sue avventure nel programma di dimagrimento in onda in Italia su Real Time. Arrivato a pesare 288 chili, è riuscito a perdere molto peso e oggi è completamente cambiato.

La storia di Michael Dominguez di Vite al Limite

La storia di Michael è caratterizzata da un’infanzia turbolenta con un padre che aveva spesso delle esplosioni di rabbia che riversava sul figlio. Così, già da piccolo, Dominguez si gettò sul cibo per trovare conforto. Situazione che peggiorò notevolmente quando il padre fu arrestato. A quel punto Michael era completamente dipendente dal cibo e senza il controllo, seppure eseguito in modo sbagliato, del padre la situazione degenerò rapidamente. Da adolescente aveva già superato la soglia dei duecento chili, ma alla fine con l’aiuto della sua famiglia e della moglie decise di rivolgersi a Vite al Limite e di perdere finalmente peso.

Il trasferimento a Houson e l’aiuto del Dottor Nowzaradan

Arrivato a Houston dal Dottor Nowzaradan, Michael entrò ufficialmente nel programma di Vite al Limite e seguì una dieta composta da pochissimi carboidrati e molte proteine. Una nuova abitudine alimentare insomma che lo portò a perdere molti chili tanto che il Dottor Now approvò il suo intervento di bypass gastrico per aiutarlo ancora di più a perdere peso.

Il trasferimento di michael a houston

Come sta oggi?

Come sta oggi Michael di Vite al Limite? Sebbene sui social non sia molto attivo, dalle foto che pubblica abbiamo potuto vedere che il suo percorso di perdita peso è continuato anche dopo la fine del programma. La sua famiglia e i suoi figli sono sempre al centro del suo mondo e l’ultimo aggiornamento è proprio del maggio 2020. Una foto pubblicata con il nipote Brian mostra a tutti i suoi fan come abbia perso moltissimo peso e tutti i progressi che è riuscito a fare.