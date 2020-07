‘Sono diventati genitori per la seconda volta’, questa la clamorosa indiscrezione appena arrivata: ecco di chi si tratta.

La clamorosa indiscrezione è stata lanciata da Daily Mail. E, se così fosse, renderebbe entusiasti tutti i sostenitori di questa amata coppia. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che si tratta di due personaggi americani. Quindi, carissimi lettori e lettrici di Sologossip, questo ‘scoop’ non ha assolutamente a che fare con i nostri personaggi televisivi, bensì con quelli stranieri. Nonostante questo, però, vi assicuriamo: li conoscete benissimo e, soprattutto, li amerete davvero alla grande. Lei, infatti, è un’attrice americana molto conosciuta. E che, soprattutto, ha recitato in numerosi film e serie televisive di successo. Lui, invece, è la vera e propria star dell’hip-hop americano. Con i suoi singoli musicali, ammettiamolo, ha fatto ballare milioni e milioni di persone. ‘Sono diventati genitori per la seconda volta’, recita la clamorosa indiscrezione appena arrivata. Ecco, ma di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Chi sono diventati genitori per la seconda volta?

‘Sono diventati genitori per la seconda volta’, è proprio questo che, pochissime ore fa, Daily Mail ha rivelato in esclusiva. Lasciandosi andare, tra l’altro, a dei dettagli davvero inediti. Stando a quanto si apprende dal noto quotidiano, sembrerebbe che la giovane donna abbia dato alla luce il suo secondo figlio ad inizio settimana. E che, ancora adesso, sia chiusa in casa con il neonato, con suo marito e con il suo primogenito. Insomma, se così fosse, si tratterebbe a tutti gli effetti una gravidanza ‘top secret’. Anche perché, a quanto pare, sembrerebbe che la coppia da diversi mesi non sia più solita condividere scatti social insieme. E che, piuttosto, l’ultima foto pubblicata risalga a Marzo scorso. Purtroppo, però, non ci è dato sapere se, in questo scatto, si intravede un pancino sospetto o quant’altro. Perché la giovane trentenne si lascia riprendere di spalle e visibilmente da lontano. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Come dicevamo precedentemente, seppure entrambi non siano personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo italiano, la giovane coppia è molto amata ed apprezzata ugualmente. Bando alle ciance! Ecco chi sono i neo genitori.

Ebbene si. Proprio Justin Timberlake e Jessica Biel. Stando a quanto traspare dal quotidiano Daily Mail, sembrerebbe che i due giovanissimi ragazzi, dopo la nascita del loro primogenito di circa 5 anni fa, siano diventati nuovamente genitori. Non sappiamo, badate bene, se la notizia sia vera oppure no. Dal momento che nessuno dei due diretti interessati ha proferito parole. Se così fosse, però, noi non possiamo fare altro che fare i nostri più sinceri e cari auguri alla coppia.