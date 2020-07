Leonardo Pieraccioni, dopo Laura Torrisi ritrova l’amore: ecco chi è

Leonardo Pieraccioni, dopo ormai sei lunghi anni dalla separazione con l’ex moglie Laura Torrisi ritrova l’amore al fianco di un’altra donna: ecco chi è

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi sono stati certamente una delle coppie del cinema Italiano più iconiche degli ultimi anni. Innamoratisi proprio sul set cinematografico, hanno spesso lavorato fianco a fianco per film che ancora oggi sono un cult del cinema Comedy Italiano. Dopo molti anni di amore e una figlia insieme i due decisero di prendere strade diverse, ma nonostante questo continuano ad avere un bellissimo rapporto, soprattutto per la piccola di casa. Nonostante questo i fan spesso hanno sperato in un loro ritorno di fiamma che ormai però sembra essere molto lontano all’orizzonte, visti i 6 anni trascorsi dalla separazione. Entrambi sembrano essere molto concentrati sul lavoro e soprattutto sull’educazione di Martina, che quest’anno ha compiuto 9 anni. Entrambi molto discreti non condividono quasi nulla della loro vita privata e soprattutto sentimentale attraverso i canali social. Nonostante questo il regista fiorentino è stato paparazzato dal settimanale Diva e Donna in compagnia di una bellissima donna.

Leonardo Pieraccioni è stato raggiunto dagli occhi indiscreti del settimanale Diva e Donna in compagnia di una bellissima donna, che secondo molti somiglierebbe in modo incredibile alla sua ex moglie Laura Torrisi. L’uomo è stato paparazzato in compagnia della donna sulle bellissime spiagge di Forte Dei Marmi. Stando a quanto dichiarato dal settimanale Diva e Donna i due si starebbero frequentando già da due anni, ma entrambi avrebbero deciso di tenere lontano dai riflettori questa storia d’amore, spingendoli così ad essere quanto più riservati possibile. Leonardo e Teresa sembrano essere davvero una bella coppia e non c’è da stupirsi se dalle foto pubblicate dal settimanale i due appaiano così innamorati e affiatati. Lei è una donna davvero stupenda!

Si chiama Teresa Magni e sarebbe estranea al mondo dello spettacolo, nonostante questo pare essere molto a suo agio accanto all’attore e regista fiorentino. Sebbene non sia vicina al mondo dello spettacolo ha diverse cose in comune con il compagno, innanzitutto sono vicini di casa e hanno entrambi una bambina. Insomma pare proprio che per uno degli attori comici Italiani più amati di sempre, sia arrivato il momento di godersi nuovamente la serenità e l’amore tra le braccia di una donna davvero speciale.