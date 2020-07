Gli auguri speciali con lo scatto da bambine, le riconoscete? Sono due amatissime sorelle della tv, ecco di chi si tratta.

Sono tantissimi i vip che, attraverso i social, postano scatti inediti del loro passato. Ricordi dolcissimi, condivisi con i fan, spesso in occasioni speciali. Ed è quello che ha fatto anche Elga Enardu poco fa, in occasione del suo compleanno e, quindi, di quello della sua amata sorella gemella Serena. Una rapporto speciale, quello che lega le due ex protagoniste di Uomini e Donne: il loro legame è indissolubile e, anche sui social, traspare il loro grande amore. Ma voi le avevate riconosciute nello scatto da bambine? Diamo un’occhiata al post completo, dove Elga dedica parole dai brividi a mamma e papà Enardu.

Elga e Serena Enardu da bambine: le foto ricordo per il compleanno le due amatissime sorelle

“Oggi i veri da festeggiare siete voi, mamma e papà, che non solo ci avete messo al mondo, ma ci avete regalato una vita da sogno, cresciute con amore, rispetto e che ancora ci sopportate”. Parole emozionanti, quelle che Elga Enardu dedica ai suoi genitori nel giorno del suo compleanno e di quello della sua gemella Serena. Un post per ringraziare mamma e papà e per fare gli auguri alla sua inseparabile ‘sister’. Nel post, che ha ottenuto in pochissimo tempo il pieno di likes, Elga condivide tre scatti dolcissimi, nei quali le due gemelle sono solo delle bambine. Date un’occhiata:

Eh si, un post davvero da brividi quello condiviso da Elga! E nonostante le due sorelle Enardu siano solo delle gemelline negli scatti, il loro sguardo e il loro splendido sorriso è inconfondibile! Allegati al post, Elga ha utilizzato de curiosi hashtag che, con ogni probabilità, rappresentano le domande che più frequentemente si sentono fare due gemelle. Date un’occhiata:

Il post è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti dei fan, ricchi di messaggi di affetto. Non possiamo che unirci a loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore alle splendide gemelle Enardu. Buon compleanno Elga e Serena!