Tramite uno scatto condiviso sul suo canale social ufficiale, la famosa conduttrice non ha potuto fare a meno di condividere questa immensa gioia per lei.

È proprio con questa bellissima dedica e con questo emozionante scatto che la famosa conduttrice ha voluto rendere partecipi i suoi sostenitori di questa immensa gioia. Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo, è sempre molto attiva. È proprio per questo motivo che non ha potuto fare a meno di condividere questo momento davvero speciale ed intenso per lei. Qualche giorno fa, il noto personaggio televisivo ha preso parte al matrimonio di sua sorella a Favignana. E, dato l’immenso ed indissolubile legame che intercorre tra di loro, ha voluto ampiamente documentare le nozze. Uno dei tanti video o foto è proprio questo: l’uscita dalla Chiesa. ‘E anche la mia Saretta si è sposata’, ha scritto la conduttrice televisiva. Ma di chi parliamo esattamente?

Immensa gioia per la famosa conduttrice tv: di chi si tratta?

Convolare a nozze e, soprattutto, vedere la persona a cui si vuole bene finalmente felice è uno dei momenti più appaganti e splendidi che possano esserci, lo sappiamo. Lo sa bene questa famosa conduttrice televisiva. Che, come dicevamo precedentemente, pochissimi giorni fa, non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi adorati sostenitori la sua immensa gioia. Sua sorella Sarah ha sposato, a Favignana, l’uomo che, per diverso tempo, ha amato. Ed è per questo motivo che, un momento del genere, non poteva che non essere assolutamente ripreso ed immortalato. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Quale conduttrice televisiva ha voluto condividere con i suoi sostenitori questo splendido momento? Scopriamolo insieme. Non ve ne pentirete affatto!

Ebbene si. Proprio lei: Caterina Balivo. Proprio sul suo canale social ufficiale, come, tra l’altro, è solita fare, l’ex conduttrice di Vieni da Me ha voluto immortalare questo momento. Non perdendo affatto occasione, come dicevamo precedentemente, di rendere partecipi i suoi sostenitori di questa sua gioia immensa. Anche perché, parliamoci chiaro, l’entusiasmo di questo giorno è davvero enorme. E bisogna pur sempre condividerlo con qualcuno.