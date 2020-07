Beppe Grillo, la particolare richiesta del sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi: “Bisogna avere rispetto della tragedia”, cos’è accaduto

Ex attore, comico e cabarettista italiano, Beppe Grillo è l’attuale fondatore del Movimento 5 Stelle, che da anni ormai risulta essere uno dei partiti più in vista del panorama politico italiano. Sono infatti davvero moltissimi i giovani e i meno giovani che hanno deciso di sposare e accompagnare le idee politiche di Grillo, supportandolo e creando tanti piccoli focolai del movimento. Beppe Grillo è un importante figura del panorama politico nostrano, che è sempre al centro del gossip sia per quanto riguarda la politica, sia per quanto riguarda le questioni personali. Stavolta non è certamente da meno con quanto accaduto con il sindaco di Limone Piemontese, Massimo Riberi, che ha deciso di lanciare un appello attraverso un comunicato a ‘La Stampa‘ al politico a causa di una questione di tanti anni fa.

Beppe Grillo, la richiesta del sindaco Massimo Riberi: “Bisogna avere rispetto”

Il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi ha deciso di Lanciare un appello al fondatore del famoso movimento politico ‘Cinque Stelle’, Beppe Grillo. Il sindaco infatti è particolarmente preoccupato da alcune questioni che riguardano proprio il suo paesino e che vedono coinvolto molto da vicino il signor Grillo. Ma facciamo un passo indietro… il 7 dicembre del 1981 Grillo era alla guida di un fuoristrada Chevrolet, di cui perse il controllo andando fuoristrada. L’incidente causò la morte dei tre passeggeri che erano con lui a bordo, stiamo parlando di Renzo Gilberti di 45 anni la moglie Rossana Quartapelle di 33 anni e povero figlio di 9 anni. Quello fu un vero e proprio dramma nella vita del politico che allora fu condannato sia in appello che in Cassazione a 14 mesi con sospensione condizionale. Dopo l’incidente la macchina è rimasta giù alla scarpata, anche se con gli anni è stata depredata dagli sciacalli. Dopo l’incidente nessuno ha rimosso l’auto e nel corso degli anni è stata vittima anche di un pellegrinaggio macabro.

In un appello il sindaco, infatti invita: “Non è un trofeo da mostrare turisti, tanti continuano a fermarsi per scattare fotografie come se fosse un attrazione.

Invece bisogna avere rispetto delle persone che sono decedute in quella tragedia. Proverò a contattare Beppe Grillo per collaborare insieme, trovare una soluzione condivisa e rimuovere definitivamente i resti del veicolo. niente di personale con Beppe Grillo, capisco che sia difficile per lui ricordare. Ma ritengo che vadano rimossi per sempre mettendo la parola fine a quella terribile vicenda”.