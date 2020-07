Marco Mengoni dà un annuncio splendido ai suoi fan: attendevano tutti con ansia questo momento…

Ha vinto X Factor 3 e da allora è diventato una delle voci più belle d’Italia: Marco Mengoni dopo il famoso talent show, a cui ha partecipato nel 2009, è subito salito tra i ‘grandi’ della musica italiana conquistando tutto il pubblico del panorama musicale italiano con la sua voce tipicamente soul con accenti pop. Anche Mina ha lodato il talento ed il controllo vocale dell’artista! E’ il primo artista italiano ad aver vinto il Best European Act agli MTV Europe Music Awards: ha conquistato questo meraviglioso successo nel 2010 e nel 2015. Non è questo il solo riconoscimento che ha avuto: dieci Wind Music Awards e tre MTV Europe Music Awards e nove candidature al World Music Awards. Insomma, è una vera e propria star Marco Mengoni: il cantante sui social ha dato poco fa una clamorosa notizia. I fan sono esplosi dalla gioia! Ecco di che si tratta.

Marco Mengoni, splendido annuncio: è la notizia che i fan aspettavano da tempo

Marco Mengoni sta per tornare in tutte le radio con un nuovo brano! Il suo ultimo album è ‘Atlantico’ e risale al 2018: pubblicò in contemporanea Voglio e Buona Vita, poi Hola (I say) con Tom Walker. Il 5 aprile 2019 è uscito il quarto singolo, Muhammad Ali. Pronti a nuove parole, nuovi sound, nuove melodie? Beh, Marco Mengoni attraverso il suo profilo Instagram si è mostrato con un quaderno in mano, mentre è intento a scrivere: “Per questa estate italiana ho già qualche idea” è la didascalia del post che ha fatto impazzire i fan del famosissimo cantante. Guardate qui:

I fan sono letteralmente impazziti: “Non vediamo l’ora di saperle allora. Sei mancato”, “Torna che ci manchi .”, “aspettiamo “ sono alcuni dei commenti. Qualcuno mette anche fretta: “Sbrigati che siamo già a fine luglio“. Insomma, restiamo tutti in attesa di saperne qualcosa in più!