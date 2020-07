Sembra che Sky sia in procinto di accaparrarsi un programma Rai molto giovane come Pechino Express 2021. Le ultime novità.

Pechino Express è uno dei programmi più giovani, freschi e di successo di Rai2. Un format interessante che vede le coppie di protagonisti in gara sfidarsi in una corsa a tappe in giro per alcune delle località più strane e sconosciute del mondo. A capo del programma, da anni, Costantino Della Gherardesca, prima concorrente e poi conduttore. Ma per l’edizione 2021 potrebbe cambiare tutto.

Perché Pechino Express potrebbe abbandonare la Rai?

Secondo gli scoop di Blogo e di DavideMaggio.it, pare infatti che Sky sia in procinto di impossessarsi del programma per trasmetterlo in prima tv sui suoi canali e poi in chiaro su Tv8. Esattamente come è successo in passato con X-Factor. Se così fosse per la Rai sarebbe un colpo piuttosto pesante da attutire perché Pechino Express era uno dei programmi più apprezzati dal pubblico giovane che commentava e seguiva le puntate anche sui social. Chiaramente, prima di capire se sarà veramente così bisognerà aspettare almeno la pubblicazione dei palinsesti di Sky, ma gli indizi che rendono questa tesi veritiera ci sono tutti.

Come riporta Blogo, infatti, Banijay che produce Pechino Express è stata acquisita da Endemol. E la Rai, dal canto suo, ha chiuso due programmi che erano prodotti in collaborazione proprio con la società ossia La Prova del Cuoco e Vieni da Me. Viene quindi piuttosto semplice pensare che anche per Pechino Express ci sarà un destino lontano dalla Rai, ma lo ribadiamo, sono solo supposizioni.

Quando andrà in onda Pechino Express 2021?

Del resto la nuova stagione di Pechino Express è stata rimandata di almeno un anno per via del Coronavirus. Quest’anno infatti non vedremo le avventure delle coppie in giro per il mondo perché il programma che doveva essere registrato in primavera, ovviamente è stato fermato per il Covid-19. Le ultime news parlano così di registrazioni al via nel 2021 per poi andare in onda intorno all’autunno dell’anno prossimo.

Costantino Della Gherardesca non sarà più il conduttore?

Per quanto riguarda il conduttore, anche in questo caso sono d’obbligo i “se” e i “ma”. Infatti si vocifera che se il trasloco di Pechino Express su Sky fosse vero dovremo dire addio al conduttore storico del programma, Costantino Della Gherardesca. Sembra infatti che in quel caso verrebbe scelto un nuovo volto del programma, proprio per dare ancora un taglio più netto con il passato.

Per ora sono solo ipotesi, ma se così fosse dovremo preparaci ad un Pechino Express assolutamente nuovo.