Che fine ha fatto Ashley Reyes di Vite al Limite? Com’è oggi una delle pazienti del Dottor Nowzaradan che aveva più emozionato il pubblico a casa.

Vite al Limite è, senza dubbio, uno di quei reality show che portano davanti agli occhi dei telespettatori dei casi limite di pazienti affetti da grave obesità. Come il caso di Ashley Reyes in onda questa sera su Real Time.

Tutti coloro che soffrono di obesità vogliono entrare nel programma di chirurgia bariatrica del Dottor Nowzaradan per poter essere poi sottoposti all’intervento di bypass gastrico. Ashley Reyes, come vi abbiamo anticipato è una di loro, ma che fine ha fatto? Come sta Ashley oggi?

Ashley Reyes oggi, come è diventata la protagonista di Vite al Limite?

Ashley Reyes pesava circa 280 chili a 24 anni, ma grazie al percorso di dimagrimento di Vite al Limite e del Dottor Nowzaradan ha perso in prima battuta ben 100 chili arrivando a pesarne 180 kg e da quel momento è stata pronta per l’intervento di bypass gastrico che l’ha letteralmente cambiata.

L’incredibile trasformazione di ashley

Oggi lei e suo marito David sono una coppia felice, ma non sappiamo se sia dimagrita ancora perché di lei, sui social, sembra che non ci sia traccia. Ciò che sperano tutti i fan è che potremo vederla nuovamente in una puntata di Vite al Limite e Poi, lo spin off in cui i protagonisti della serie raccontano come è proseguita la loro vita.

La storia di Ashley di Vite al Limite

Le storie dei pazienti del dottor Nowzaradan in Vite al Limite, sono veramente al limite se ci passate il gioco di parole. Generalmente chi arriva nella sua clinica di Houston ha superato di molto i 300 chili e, il più delle volte, alle spalle ha una serie di storie tragiche legate alla propria sfera personale. Così Ashley Reyes, con una storia molto difficile e commovente ha appassionato i telespettatori di Vite al Limite che hanno seguito il suo percorso di dimagrimento in televisione con grande apprensione.

La prima visita di Ashley dal Dottor Nowzaradan

La storia della protagonista di Vite al Limite è però diventata, fortunatamente, un esempio positivo da seguire perché oltre a seguire la dieta, a perdere peso e ad essersi sottoposta all’intervento di bypass gastrico, la donna è riuscita anche a impossessarsi nuovamente della sua vita, giorno dopo giorno.