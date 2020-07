Marco Cartasegna confessa su Instagram il suo peso, ma aggiunge: “Mi sento più a mio agio”.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna, ha postato da poco una foto sui social che lo ritrae al mare in compagnia della mamma. A far discutere e a puntare l’occhio del riflettore su questo scatto non è la bellezza della madre, ma le parole di Cartasegna che ha postato, insieme alla foto, un riflessione relativa ai suoi 30 anni. L’ex tronista infatti ha dichiarato di aver preso tre taglie e di pesare oggi 92 chili.

Le parole di Marco Cartsegna: “Peso 92 chili, ma mi sento a mio agio”

La foto postata alcune ore fa dall’ex tronista Marco Cartasegna lo vede al mare con la mamma, visibilmente più “spesso”. Infatti non possiamo dire che sia ingrassato, ma sicuramente il suo fisico è cambiato rispetto a come lo ricordavamo: “Quest’anno ho come vissuto una seconda pubertà, arrivata puntuale con i 30 anni – spiega Cartasegna, che specifica cosa gli è successo – Praticamente ho preso due taglie, non solo di panza, ma anche di spalle, braccia, cosce”. L’ex tronista infatti è visibilmente cambiato rispetto al passato e non mancano anche le critiche. “Qualcuno, molto di recente, mi ha detto che sto invecchiando male. Può darsi. – scrive Marco – Però sinceramente, io mi piaccio di più. Mi sento più a mio agio in questi 92kg, con un po’ di panzetta e con tanta consapevolezza in più”.

L’augurio dell’ex tronista

Questi chili in più sono quindi per Cartasegna non una tragedia, anzi. Vede il suo crescere proporzionale anche ai chili, ai muscoli e alle taglie. Uno sviluppo fisico oltre che mentale che chiosa, deve insegnare a tutti a fregarsene un po’ di più di ciò che pensano gli altri. Marco infatti non sembra per niente turbato da ciò che alcuni gli hanno detto anzi. “Auguro anche a voi di sbattervene un po’ di più le palle di quello che pensano gli altri. E poi con una mamma così, non credo potrò invecchiare troppo male”.

La foto infatti, lo ritrae come abbiamo detto insieme alla mamma al mare. Una donna bellissima, proprio come Marco che chili in più o in meno resta sempre un bellissimo ragazzo pieno di fascino e con la testa sulle spalle.