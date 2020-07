Elettra Lamborghini dimagrita, come ha fatto a perdere kg: la sua dieta

Elettra Lamborghini è apparsa un po’ dimagrita, la cantante pare abbia perso 4 kg in due settimane: ecco la sua dieta personalizzata

Elettra Lamborghini è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta quasi sei milioni di seguaci. I suoi fan sono molto attenti e notano ogni dettaglio. Nelle ultime settimane, ad esempio, alcuni suoi sostenitori hanno notato che ha perso qualche chilo rispetto all’inizio dell’anno. La Lamborghini poi l’ha confermato con un post-sfogo su Twitter, in cui ha dichiarato di non fregarsene dell’opinione degli hater, dato che l’hanno criticata sia quando era con qualche chilo in più, sia adesso che è dimagrita. In entrambi i casi, la cantante ha sottolineato che era assolutamente in peso forma. La figlia della ricca famiglia di imprenditore ammette dunque di aver perso qualche chilo, ma come ha fatto?

Elettra Lamborghini dimagrita: la sua dieta

La Lamborghini negli ultimi mesi è apparsa abbastanza dimagrita. La cantante è sempre stata ‘in carne’, ma mai sovrappeso. I chili in meno, però, adesso si notano ed è stata la stessa Lamborghini ad ammetterlo sul popolare social network. La cantante sembrerebbe aver perso circa quattro chili in due settimane. Come ha fatto? Il segreto è stato svelato qualche tempo fa dalla cantante tra le stories di Instagram. Durante il periodo di quarantena, infatti, la Lamborghini ha svelato ai fan di aver adottato un nuovo stile di vita alimentare che l’aveva portato a perdere chilogrammi senza sforzi. La cantante ha raccontato che, dopo aver letto un libro, ha deciso di diventare vegana e così, eliminando derivati animali dai suoi pasti, ha perso ben quattro chili in due settimane.

La Lamborghini continua ad essere nel suo peso forma, ma sicuramente si sente meglio con quattro chili in meno. La cantante presto dovrà indossare un abito molto importante, quello da sposa.