Michela Persico indossa un ‘super’ bikini all’ottavo mese di gravidanza: la foto a bordo piscina riscuote migliaia di like e commenti da parte dei followers

Michela Persico e Daniele Rugani hanno attraversato un periodo non molto semplice qualche mese fa, quando hanno scoperto entrambi di essere affetti da Coronavirus. Una notizia davvero molto forte che li ha sicuramente destabilizzati e preoccupati, visto che la bellissima Michela portava con se già un segreto che presto avrebbe cambiato sia la sua vita che quella del compagno. Dopo la notizia di aver contratto entrambi il Covid 19, i due hanno deciso di comunicare di essere in attesa del loro primo figlio. Inutile dirvi la contentezza dei fan, ma anche la preoccupazione di un evento tanto bello in un periodo storico tanto difficile come quello che stiamo vivendo ora. Un mix di emozioni e paure quello che quindi hanno vissuto i due ragazzi nei primi mesi di gravidanza che dovrebbero essere anche i più belli per una coppia. Adesso che il peggio è passato e la gravidanza ormai è agli sgoccioli, Michela si concede qualche attimo di relax con il suo pancione a bordo piscina.

Michela Persico ‘super’ in bikini all’ottavo mese di gravidanza

Michela Persico bellissima e in forma davvero smagliante ha deciso di mettere in bella mostra il pancione del suo ottavo mese di gravidanza. La gravidanza di Michela è ormai agli sgoccioli e dopo aver rivelato al Baby Shower di essere in attesa di un bellissimo maschietto, la conduttrice ha deciso di godersi questo ultimo mese di gravidanza nel più totale relax. Com’è giusto che sia visto l’inizio burrascoso di questa bellissima esperienza. La donna se è possibile è ancor più bella e florida durante questa gravidanza e non ha certo timore di mostrare il pancione in costume. Eh già, Michela approfitta della stagione per poter trascorrere del tempo in piscina o a prendere il sole. Ottima occasione per mostrare anche la linea di costumi da lei ideata che sembrano adattarsi benissimo anche con il pancione.

Nella foto pubblicata infatti Michela indossa uno dei suoi bikini e risulta essere davvero mozzafiato in questa mise estiva. La pelle abbronzata, i capelli naturalmente mossi e soprattutto un sorriso smagliante. Quello di chi sta attraversando uno dei periodi più belli della propria vita. Non ci resta quindi che farle tantissimi complimenti e augurarle in bocca al lupo per il parto prossimo!