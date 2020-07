Benedetta Parodi, spiacevole inconveniente: ‘Che sfiga’, il triste episodio

Pochissime ore fa, Benedetta Parodi ha raccontato ai suoi sostenitori di uno spiacevole inconveniente capitatole questa mattina: cos’è successo.

Sempre più che attiva sul suo canale social ufficiale, Benedetta Parodi non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le accade durante il giorno. Lo ha fatto, ad esempio, quando, in occasione del suo anniversario con Fabio Caressa, la conduttrice televisiva ha mostrato degli scatti davvero inediti della coppia. E lo ha ribadito anche pochissime ore fa. Quando, ancora prima di raggiungere gli studi per registrare una nuova puntata di Bake Off, l’ex colonna portante di ‘Cotto e Mangiato’ ha voluto raccontare di uno spiacevole inconveniente di cui è stata protagonista proprio questa mattina. Ovviamente, ci teniamo a sottolineare, non è successo affatto nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, un triste episodio che, come al suo solito, non ha potuto fare a meno di raccontare. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Benedetta Parodi, spiacevole inconveniente: cos’è successo alla conduttrice

Con i suoi 862 mila sostenitori, Benedetta Parodi decanta di un profilo Instagram ricco di scatti fotografici ed Instagram Stories più che interessanti. Spesso e volentieri, infatti, l’ex colonna portante di ‘Cotto e Mangiato’ si è raccontata ai suoi followers. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente. Quando, prima di raggiungere il tendone di ‘Bake Off’, la moglie di Fabio Caressa ha raccontato lo spiacevole inconveniente capitatole proprio questa mattina. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che proprio oggi, suo figlio Diego compia 11 anni. Ed è proprio per questo motivo che, per augurargli un buon compleanno, la Parodi aveva creato per lui un video ‘tutto amoroso’. Da inviarlo, poi, a mezzanotte. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che, appena sveglia, Benedetta si è resa conto che, purtroppo, il messaggio non è stato affatto inviato.

Insomma, un triste episodio per mamma Parodi, c’è da ammetterlo. ‘Che sfiga’, ha detto Benedetta ai suoi sostenitori dopo aver raccontato dell’inconveniente ai suoi sostenitori.