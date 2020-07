Svelato il quarto ospite di A raccontare comincia tu: da Raffaella Carrà ci sarà anche il famoso artista romano. Ecco di chi si tratta!

Sta per tornare Raffaella Carrà con il suo ‘A raccontare comincia tu’: il programma televisivo in onda su Rai Tre è una versione del format spagnolo ‘Mi casa es la tuya’. E’ incentrato su interviste ai grandi personaggi dello spettacolo, della tv, della musica italiana: sono realizzate in esterna, in luoghi cari agli ospiti. E’ iniziato il 4 aprile 2019 realizzando numeri importanti ed infatti, avendo avuto un ottimo riscontro di pubblico, tornerà con la sua terza edizione nel 2021. Doveva cominciare lo scorso 26 marzo 2020 ma l’emergenza Coronavirus non ha permesso la messa in onda: si vocifera che arriverà nella primavera del 2021. Ma sapete chi saranno gli ospiti? Le prime indiscrezioni parlavano di Emma, Tiziano Ferro e Mika: le interviste dovrebbero essere registrate in Puglia per l’ex vincitrice di Amici, a Miami per il cantante e prossimo giudice di X Factor, e Latina per Tiziano. Ne spunta uno nuovo: ecco chi è il quarto ospite.

A raccontare comincia tu, svelato il quarto ospite: con Raffaella Carrà ci sarà lui

Mancava solo il nome del quarto ospite per A raccontare comincia tu che arriverà prossimamente con la terza edizione: sapete chi intervisterà Raffaella Carrà? Rullo di tamburi….Achille Lauro!! Il cantante che ha lasciato il segno al Festival di Sanremo 2020 ed a Pechino Express si racconterà ai microfoni del famoso programma della Carrà in onda su Rai Tre. I telespettatori non vedono l’ora di poter assistere al tanto amato show di Raffaella Carrà: è Tvblog a riportare la notzia che la nuova stagione di A Raccontare comincia tu tornerà nella primavera del 2021 e che il quarto ospite sarà proprio il cantante romano! Da più di due anni ha aumentato la sua popolarità grazie alla sua musica ed alla sua ‘stravaganza’: l’incontro tra la Carrà e Achille Lauro non sarà nuovo. I due si sono già visti per una gag in apertuta di Viva Rai Play di Fiorello!