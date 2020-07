Temptation Island, anticipazione shock: Antonella Elia è sconvolta, cos’ha fatto Pietro?Accadrà nella prossima puntata.

Manca sempre meno alla quarta puntata di Temptation Island. Giovedì 23 luglio andrà in onda un nuovo appuntamento con il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia e, dalle prime anticipazioni trapelate, ne vedremo delle belle! Se due coppie hanno già lasciato l’isola, altre quattro sono nel bel mezzo del loro viaggio nei sentimenti. Tra queste, quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Nelle scorse puntate, non sono mancati momenti di tensione, soprattutto a causa di Fabiano, l’ex fidanzato di Antonella, che quest’ultima nomina un po’ troppo spesso secondo Pietro. Ma, a quanto pare, quello che accadrà nella prossima puntata sarà davvero forte! Un video spoiler della prossima puntata mostra una Antonella davvero incredula: cosa avrà fatto Pietro? C’entra una delle tentatrici? Scopriamo di più!

Temptation Island, anticipazione shock: Antonella Elia è sconvolta, “Non ci credo!”

Una puntata che si preannuncia scoppiettante, la quarta di Temptation Island. Il reality show dedicato alle coppie è uno dei programmi più attesi dell’estate. E dei più seguiti in assoluto! Il pubblico si appassiona alle vicende delle coppie, che decidono di mettersi in gioco e testare il proprio amore proprio sull’isola delle tentazioni. E, tra le coppie più chiacchierate di questa edizione, c’è senza dubbio quella formata da Antonella Elia e il suo Pietro Delle Piane. Finora, tra i due non è accaduto nulla di particolarmente eclatante: sia Antonella che Pietro hanno visto dei video, ma nessuna reazione spropositata. Almeno fino ad ora! Si, perché nella prossima puntata accadrà davvero di tutto! Un video di anticipazioni postato sulla pagina ufficiale della trasmissione mostra la Elia come non l’abbiamo mai vista. “Mamma mia, non ci credo, cosa sta facendo”, sono solo alcune delle frasi che Antonella ripete, col viso assolutamente sconvolto. Cosa avrà visto? Ecco il video spoiler:

Eh si, è la prima volta che vediamo Antonella Elia così preoccupata. L’ex gieffina è davvero incredula, vedendo le immagini che Filippo le ha mostrato durante il falò.

Che Pietro si sia spinto un po’ troppo oltre con una delle tentatrici del villaggio dei fidanzati? Per scoprirlo dovremo attendere la prossima puntata. L’attesa cresce sempre di più! E voi, seguirete la prossima puntata del programma targato Maria De Filippi? Filippo ha già pronti tantissimi video per voi!