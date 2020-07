Rai, decisione a sorpresa: sospesa serie tv per ascolti troppo bassi

La Rai ha deciso di sospendere una serie tv dopo una sola puntata per gli ascolti troppo bassi: ecco cosa andrà in onda al suo posto

Decisione a sorpresa per la rete pubblica: sospesa una serie televisiva per ascolti troppo bassi. La fiction sarebbe dovuta andare in onda questa sera su Rai Uno, ma al suo posto andrà in onda Sorelle, serie televisiva andata in onda sulla prima rete dal 9 marzo al 13 aprile 2017. Brutto colpo per la fiction sospesa e soprattutto per i suoi spettatori. Di seguito vi diciamo di quale serie televisiva si tratta.

Rai, sospesa serie tv: ascolti troppo bassi

La Rai ha deciso di sospendere la messa in onda della seconda stagione di The Resident, serie televisiva statunitense creata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi. In Italia, la fiction è stata trasmessa prima sul canale satellitare Fox Life dal 5 marzo 2018 al 23 giugno 2020 e poi in chiaro su Rai 1 dal 25 giugno 2019. La scorsa settimana è andata in onda la prima puntata della seconda stagione, ma gli ascolti non sono stati soddisfacenti. La serie televisiva non ha raggiunto nemmeno i due milioni di telespettatori e la rete pubblica ha deciso di correre ai ripari. La fiction dunque è stata sospesa e questa sera non andrà in onda.

Al suo posto, come abbiamo scritto sopra, andrà in onda Sorelle, serie televisiva che nel 2017 ebbe un enorme successo. I protagonisti sono Anna Valle e Giorgio Marchesi. La serie è ambientata a Matera e la storia ruota attorno al personaggio di Chiara Silani, avvocato di successo costretta a tornare nella sua città d’origine per l’improvvisa sparizione della sorella Elena, che vive lì con i suoi tre figli. Nel cast figurano anche Irene Ferri, Ana Caterina Morariu, Loretta Goggi e tanti altri attori e attrici di successo.