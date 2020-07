Tracey Matthews, 45 anni di Lorain è arrivata dal Dottor Nowzaradan che pesava 275 kg. Come sta oggi dopo il viaggio nel programma Vite al Limite?

Tracey Matthews, 45 anni, è stata una delle protagoniste di Vite al Limite, il reality dedicato alle persone obese con protagonista il Dottor Nowzaradan e la sua clinica a Houston. La donna voleva assolutamente perdere peso perché era arrivata a pesare 275 chili e ormai era praticamente allettata oltre che dipendente in tutto e per tutto dalla sua famiglia. Rendendosi conto della situazione ormai gravissima, con linfedemi alle gambe e continue infezioni, Tracey si rivolse al Dottor Nowzaradan per sottoporsi prima alla sua dieta e poi all’intervento di chirurgia bariatrica. Come sta oggi Tracey? Come è diventata? È riuscita a perdere peso?

Quanto pesava la paziente del Dottor Nowzaradan?

Tracey Matthews arrivò dal Dottor Nowzaradan con un peso di quasi 300 chili. Completamente allettata e praticamente incapace di badare a se stessa da sola, la donna era anche attanagliata da dolori lancinanti alle gambe ogni volta che provava a muoversi per via dei linfedemi. Arrivata nella clinica di Houston la donna si impegnò veramente nella dieta e iniziò a perdere subito peso, ma una volta visti i primi risultati, Tracey è di nuovo scivolata nell’abisso del cibo spazzatura, rischiando di essere espulsa dal programma.

L’episodio di vite al limite con protagonista tracey

Come sta oggi Tracey di Vite al Limite?

Dopo non pochi sforzi la donna è riuscita a rimettersi in carreggiata tanto da vedersi approvare l’intervento di chirurgia bariatrica. Allo stesso tempo il Dottor Now le ha rimosso anche il linfedema dalle gambe aumentando così la sua mobilità e facendola tornare ad essere più indipendente. Un condizione che non solo l’ha aiutata a rimettersi in forma, ma anche a recuperare il rapporto con il marito.

Tracey oggi sappiamo che è tornata in Ohio con la famiglia. Il suo profilo Facebook non è molto aggiornato, ma dalle ultime foto postate abbiamo notato che sembra continuare il suo viaggio di perdita di peso