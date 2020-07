In una sua recente intervista, Claudia Galanti ha raccontato del suo periodo buio: ha svelato di aver visto la sua vita andare in fumo.

Tra tutte le donne più amate dello spettacolo italiano, Claudia Galanti ne detiene lo scettro. Protagonista indiscussa di diversi programmi televisivi, la showgirl paraguaiana decanta un successo davvero incredibile. Purtroppo, però, in questi ultimi anni, la modella non ha affatto vissuto un periodo facile. Ancora prima della morte del padre che risale a poche settimane fa, la bella Galanti ha vissuto un vero e proprio dramma: la morte della piccola Indila. Aveva soltanto pochissimi mesi quando, purtroppo, è venuta a mancare. Ma non solo. I mesi precedenti ed antecedenti a questo drammatico evento sono stati davvero dolorosi. Tanto è vero che, in una sua recente intervista per il Corriere, Claudia non ha potuto fare a meno di parlare di questo vero e proprio periodo buio. E di rivelare, tra l’altro, di aver visto, in soltanto sei mesi, la sua vita andare completamente in fumo. Ma ecco cosa è successo nel minimo dettaglio.

Claudia Galanti, il dramma del suo periodo buio: il raconto

In una sua recente intervista per Il Corriere, Claudia Galanti non ha potuto fare a meno di parlare di un periodo drammatico e difficile della sua vita. Al canale Instagram, la modella paraguaiana non soltanto ha parlato della morte della piccola Indila, ma anche di alcuni eventi familiari accaduti prima e dopo questo tremendo lutto. Insomma, un vero e proprio periodo buio, c’è poco da dire. Che, com’è giusto che sia, ha fortemente cambiato e rivoluzionato la sua vita. È proprio in seguito a questi eventi che la modella paraguaiana ha deciso di dedicarsi completamente alla sua più grande passione, facendone addirittura un lavoro: la cucina. ‘Ho capito che mi avrebbe salvato’, ha rivelato l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Ecco, ma a cosa si riferisce esattamente la Galanti. Quali sono stati gli eventi che hanno fortemente cambiato la vita di Claudia? Scopriamoli insieme.

‘In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita’, ha detto Claudia Galanti per spiegare il periodo buio vissuto diversi mesi fa. Ecco, ma a cosa si riferisce esattamente? In primis, come dicevamo precedentemente, la morte della piccola Indila. Ma non solo. Ancora prima di questo tremendo lutto, la showgirl paraguaiana si è separata da suo marito Arnaud Mimran. E, qualche mese dopo la scomparsa della neonata, la notizia dell’arresto del suo ex compagno. Eventi, quindi, che, da come si può chiaramente capire, hanno fortemente cambiato e caratterizzato la vita della showgirl. E che, come dicevamo precedentemente, le hanno fatto riscoprire la passione per la cucina.