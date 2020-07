Wanda Nara in tenuta sportiva: viso al naturale e super scollatura, delirio Instagram per lo scatto che la showgirl ha pubblicato su Instagram.

Wanda Nara è stata una grande protagonista dell’ultima stagione televisiva. Conduttrice di ‘Tiki Taka’ insieme a Pierluigi Pardo e opinionista del Grande Fratello Vip, Wanda ha sfoderato tutta la sua bellezza e la sua simpatia, oltre che la sua spontaneità, che l’hanno fatta particolarmente apprezzare dal pubblico. Sempre molto presente e attiva sui social, Wanda ha un profilo Instagram da oltre 6 milioni e mezzo di followers, che aggiorna costantemente con foto e video che raccontano il suo lavoro e la sua vita quotidiana con il marito Mauro Icardi e i suoi 5 figli, tre dei quali nati dal precedente matrionio con Maxi Lopez. Non mancano anche scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza. Wanda, infatti ha un corpo esplosivo e non ha problemi a mostrarlo sui social, facendo impazzire i suoi tantissimi fan. Proprio come è successo poco fa, quando al showgirl ha condiviso una foto in cui è in tenuta sportiva e ha una super scollatura: scopriamo insieme l’immagine da urlo!

Wanda Nara in tenuta sportiva: viso al naturale e super scollatura, fan in delirio per lo scatto mozzafiato

Wanda Nara sa sempre come far impazzire i suoi fan. La showgirl ed ex opinionista del Grande Fratello Vip è una bellissima donna e nonostante le su 5 gravidanze ha ancora un corpo da urlo, che spesso mostra anche sui social. Poco fa, ad esempio, ha condiviso uno scatto davvero mozzafiato, in cui indossa un completino da allenamento composto da mini top e shorts super aderenti. Il top è molto scollato ed è impossibile non notare le forme generose ed esplosive di Wanda. I fan, infatti, sono letteralmente impazziti davanti alla foto della showgirl, che si è mostrata con il viso completamente al naturale, senza trucco, ma è comunque bellissima. “Oggi mi sono allenata 5 minuti più di ieri e 5 in meno di domani”, ha scritto Wanda nella didascalia del suo post.

Inutile dire che il post della Nara ha collezionato in pochissimo tempo migliaia di like e tantissimi commenti da parte dei suoi milioni di followers, che non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con lei per la sua forma eccellente e per le sue curve esplosive, oltre che per la sua incredibile bellezza.