Wanda Nara in intimo ha pubblicato un selfie ‘bollente’ prima di andare a letto: l’argentina infiamma Instagram, date un’occhiata al post.

E’ una delle donne più famose in Italia: oltre ad essere un affermato personaggio televisivo, è la moglie ed agente di suo marito, il calciatore Mauro Icardi. L’ex opinionista del Grande Fratello VIP insieme a Pupo, è molto attiva sui suoi canali social e non perde mai occasione per sbandierare a tutti la sua bellezza e le sue forme da capogiro. Il suo profilo Instagram ne ha davvero tantissime di fotografie super bollenti: ne è stata pubblicata una prima di andare a dormire. Wanda con le sue forme ha fatto girare la testa ai suoi milioni di followers: date un’occhiata al nuovo post.

Wanda Nara in intimo, pronta per andare a letto: scollatura da capogiro

Pronta per andare a letto, Wanda Nara ha deciso di scattare l’ultimo selfie della giornata: la famosa argentina, personaggio televisivo, showgirl e moglie-agente di Mauro Icardi ha infiammato Instagram nella notte pubblicato uno scatto da urlo. Le sue forme da capogiro sono in primo piano: è in intimo e i fan non hanno resistito a tanta bellezza. “Good night” scrive Wanda ed i fan le commentano con tutt’altro che la buonanotte: “So sexy”, “Bellissima”, “Sei davvero bellissima” e tantissimi altri sono i complimenti che ha ricevuto la Nara sul suo profilo Instagram.

Un selfie a dir poco rovente è arrivato per alcuni prima di andare a dormire, per altri invece è stato un risveglio a sorpresa! Ed intanto, meno di un mese fa, la famosa argentina avrebbe rivelato in un’intervista che c’è una clamorosa novità in arrivo. Sembrerebbe che due aziende abbiano deciso di puntare su di lei per dare vita ad una serie televisiva.