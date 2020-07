Achille Lauro, la particolarissima proposta dell’icona della musica italiana Mina: “Al suo servizio Regina…”, le parole del cantante lasciano di stucco

Che Achille Lauro sia diventato uno degli artisti italiani più apprezzati e seguiti dell’ultimo decennio, ormai lo si era capito già da un po’. L’artista era stato uno dei grandi protagonisti dell’edizione del 2019 di Sanremo con la sua ‘Rolls Royce’, che lo aveva portato in cima alle vette delle classifiche italiane e anche straniere. Quest’anno poi il fenomeno ‘Me ne frego’ è stato letteralmente planetario e le sue esibizioni più che iconiche, sono state dei veri e propri capolavori di arte moderna. Sfacciato, delicato, sensibile e un vero e proprio artista a 360 gradi, Achille Lauro ha conquistato sia il pubblico che molti dei suoi colleghi che lo stimano e lo apprezzano. Non a caso, sono molte le collaborazioni importanti che in questi due anni ha messo in piedi insieme al suo fido compagno Boss Doms, dal quale però sembra essersi separato lavorativamente due giorni fa. Tra i nomi delle persone che vorrebbero lavorare con Achille ne spunta uno particolarmente importante…

Achille Lauro, la particolare proposta di Mina: “Al suo servizio Regina…”

Dopo la notizia della possibile separazione lavorativa di Achille Lauro e Boss Doms, che in questi anni hanno collaborato e lavorato gomito a gomito creando dei pezzi di risonanza mondiale, è tempo per Lauro di sperimentare qualcosa di nuovo… Il cantante che quest’anno ha fatto impazzire la critica di Sanremo è pronto a lanciarsi a capofitto su un altro progetto che potrebbe portarlo davvero in alto. Il ragazzo avrebbe ricevuto un’allettante proposta niente poco di meno che dalla regina della musica italiana, Mina. Avete capito bene, il figlio della donna ha fatto sapere che mamma Mina nutrirebbe un enorme piacere nel poter lavorare con il signor Lauro, anche se non è ancora chiaro se vorrebbe un pezzo da poter cantare insieme oppure un brano scritto da Lauro esclusivamente per lei. In ogni caso per il cantante questa potrebbe rappresentare un passo davvero grande per la sua carriera.

Non capita certamente tutti i giorni di essere tra prescelti di un’icona della musica italiana del mondo per duettare. Un’esperienza sicuramente più unica che rara che Achille certamente sfrutterà. Basti leggere come ha risposto a tale appello: “Ho venduto l’anima ad un diavolo ed il mio cuore con dentro chi amavo solo per questo.

Al suo servizio regina”.